MotoGp Ducati | Dovizioso | «Sapevo di esser veloce»

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Domani avremo un grande ritmo» : ALCANIZ - 'Sono contento, penso che avremo un grande ritmo per la gara' . È soddisfatto Jorge Lorenzo e non poteva essere altrimenti. Lo spagnolo ha preceduto Dovizioso e Marquez, nonostante il ...

Griglia di partenza MotoGp / Gp Aragon 2018 : Lorenzo in pole position - è doppietta Ducati! : Griglia di partenza MotoGp , GP Aragon 2018 : la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon , per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:00:00 GMT)

MotoGp - Marquez si guarda intorno ad Aragon e teme le Ducati : “più forti e veloci di noi” : Marc Marquez confessa le sue sensazioni dopo le seconde prove libere sul circuito di Aragon , il pilota spagnolo ed il suo pensiero sulle Ducati La prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon si è appena conclusa. Il pilota più veloce, nei tempi combinati delle Fp1 e Fp2, è risultato essere il ‘solito’ Marc Marquez , seguito dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Dopo la giornata in pista ed in ...

MotoGp - Lorenzo insidia Marquez : “la Ducati va forte - la vittoria non è esclusa anche se…” : Il pilota della Ducati non ha escluso la possibilità di lottare per la vittoria, visti i risultati ottenuti nel corso delle prime due sessioni di libere Marc Marquez chiude davanti a tutti nelle seconde prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo della Honda gira in 1’47″382 precedendo le Ducati ufficiali del connazionale Jorge Lorenzo (1’47″520) e di Andrea Dovizioso (1’47″835). Alessandro La ...