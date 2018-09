MotoGp – Che stangata per la Yamaha | penalizzazione per Vinales ad Aragon

MotoGp - GP Aragon : Ducati - che numeri! Decisivo il gioco di scie : 'Qui è fondamentale' : Il campione del mondo in carica - una volta in mezzo al traffico - ha cercato di sfruttare la situazione, senza riuscire a tenere il passo di Dovizioso: "In questo circuito la scia fa tanto, anche in ...

MotoGp – Dovizioso racconta le sue qualifiche ad Aragon : “stavo per cadere - ma poi ci ho creduto” : Andrea Dovizioso commenta le qualifiche appena concluse sul circuito di Aragon: ecco le impressioni del pilota della Ducati Sul circuito di Aragon, Jorge Lorenzo strappa la pole position dettando legge in qualifica in Spagna davanti ai suoi tifosi. Segue al pilota della Ducati il suo compagno di box Andrea Dovizioso, seguito da Marc Marquez. Male Valentino Rossi, che in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di ...

MotoGp – Meregalli e il sabato di qualifiche Yamaha : “nessuno voleva tirare - Valentino ne ha pagato le conseguenze” : Maio Meregalli analizza la Q1 di Vinales e Rossi: le parole del team director Yamaha Un sabato complicato in casa Yamaha, così come tutto il weekend del Gp di Aragon: Vinales e Valentino Rossi non sono riusciti ad accedere direttamente alla Q2 della gara spagnola e sono dunque dovuti passare dalla prima fase delle qualifiche. Maverick Vinales, dopo una serie di modifiche effettuate sulla sua moto durante le Fp4, è riuscito a chiudere la Q1 ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Aragon 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE delle qualifiche DEL GP DI Aragon DI MotoGP Maverick Vinales (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda) qualificati in Q1 mentre Valentino Rossi chiude mestamente in ottava piazza e scatterà domani dal 18° posto complessivo. Notte fonda per il “Dottore“. classifica Q1 – MotoGP – GP Aragon 2018 POS # RIDER GAP 1 25 M. VIÑALES 1:47.823 2 30 T. ...

