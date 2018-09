MotoGp Aragon | Libere 3 | Marquez davanti | Rossi cade ed è 18°

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / Gp Aragon 2018 - così l'anno scorso : fu Vinales in pole position : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:24:00 GMT)

MotoGp - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta - Valentino Rossi (18°) cade ed è fuori dalla Q2 : Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow ...

Aragon MotoGp - vola Marquez. Rossi cade : gli tocca la Q1 : Marc Marquez scatenato, Valentino Rossi in difficoltà, scivolato in curva 2 e costretto per via del 17° tempo a passare la prequalifica Q1 per accedere alla Q2. Le terze libere del GP di Aragon hanno ...

MotoGp - GP Aragon. Libere 3 : sprofonda la Yamaha - Rossi e Vinales fuori dalla top-10 : La classifica dei tempi combinati: ecco i piloti che accedono al Q2 1 M. MARQUEZ 1:47.382 2 C. CRUTCHLOW +0.011 3 J. MILLER +0.031 4 J. LORENZO +0.138 5 A. DOVIZIOSO +0.193 6 A. IANNONE +0.222 7 D. ...

MotoGp - Terminate le FP3 ad Aragon : solito dominio di Marquez - disastro Valentino Rossi : Si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, Marquez davanti alle Ducati. disastro Valentino Rossi, cade e chiude sedicesimo E' il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione ...

MotoGp Aragon 2018 live. Libere e qualifiche in diretta : Scatta la lotta per conquistare la pole. Dalle 14.10 la gara che determina la giglia di partenza MotoGp Aragon 2018, orari tv, diretta Sky e differita Tv8,

LIVE MotoGp - GP Aragon 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Tutti a caccia delle Ducati : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Ultimi accorgimenti prima delle qualifiche che sanciranno la griglia di partenza e si profila un confronto diretto, ancora una volta, tra le Ducati e le Honda. La Rossa è stata estremamente performante, dominando le prove libere 1 con Andrea Dovizioso e dimostrando che la GP18 è competitiva anche su ...

MotoGp - Gran Premio di Aragon in diretta tv su Sky e in differita su Tv8 : Questo fine settimana va in scena il Motomondiale che approda sul circuito di Aragon ad Alcaniz. Dopo le tradizionali prove libere di tutte e tre le categorie, ecco che tra oggi e domani vanno in scena le qualifiche e l'attesissima gara di MotoGP. Al comando della classifica piloti c'è ancora Marc Marquez seguito da Andrea Dovizioso. Valentino Rossi si posiziona al terzo posto a 90 punti di distacco dal pilota della Honda. Sia le qualifiche che ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : FP3 e qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi, 22 settembre, andranno in scena le qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2018. Sulla pista iberica grande attesa per il time-attack. La Ducati, nel corso delle prove libere, hanno confermato un ottimo stato di forma. Nonostante la tradizione non sia così favorevole, Andrea Dovizioso ha messo in mostra un passo considerevole nelle PL1 e la Rossa può candidarsi ad un ruolo di primo piano. ...

MotoGp oggi - GP Aragon 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per il Gran Premio di Aragon 2018 del Motomondiale. Al MotorLand si vanno a comporre le griglie di partenza delle tre classi, con tanti spunti. Nella MotoGP (le qualifiche scatteranno alle 14.10 con la Q1) sarà ancora un duello tra Marc Marquez e le Ducati? Nella Moto2, invece, dalle 15.05 vivremo l’ennesimo capitolo della saga tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira? ...