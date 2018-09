MotoGp Aragon 2018 live Libere e qualifiche in diretta

Diretta MotoGp Aragon/ Streaming video SKY qualifiche live : via alla FP3! : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle sessioni in programma per la terza gara spagnola (oggi sabato 22 settembre)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:28:00 GMT)

MotoGp - Gran Premio di Aragon in diretta tv su Sky e in differita su Tv8 : Questo fine settimana va in scena il Motomondiale che approda sul circuito di Aragon ad Alcaniz. Dopo le tradizionali prove libere di tutte e tre le categorie, ecco che tra oggi e domani vanno in scena le qualifiche e l'attesissima gara di MotoGP. Al comando della classifica piloti c'è ancora Marc Marquez seguito da Andrea Dovizioso. Valentino Rossi si posiziona al terzo posto a 90 punti di distacco dal pilota della Honda. Sia le qualifiche che ...

MotoGp - GP Aragon. Vinales e la crisi Yamaha : 'La moto non va - ma nessuno sa perchè' : Nono e decimo posto nelle seconde prove libere di Aragon per la coppia Yamaha Rossi-Vinales: ancora un weekend in salita per il team giapponese. Il pilota spagnolo deluso a fine giornata: "Ho lavorato ...

MotoGp - Aragon lo sconforto di Rossi 'I miracoli non esistono' : 'Non so:ho girato il mondo, ho visto delle belle città e incontrato tante persone, ho risposto alle domande dei giornalisti. Forse non è proprio da buttare', scherza. E per un attimogli torna il ...

MotoGp Aragon - Rossi : «Sapevo di dover soffrire» : ALCA?IZ - ' Sapevo di dover soffrire perché storicamente qui facciamo più fatica che a Misano e visto com'è andata a Misano sapevo che sarebbe stato un po' peggio... '. Non nasconde lo sconforto dopo ...

MotoGp Aragon Rossi e la crisi Yamaha : "È già importante stare nei 10..." : La prudenza di Valentino Rossi alla vigilia di Aragon aveva un buon fondamento, visto il modesto 9° posto dopo la prima giornata di libere ad Aragon, con il compagno Vinales alle sue spalle. "È molto ...

MotoGp Aragon - Dovizioso : «Marquez farà di tutto per vincere» : ALCA?IZ - ' farà di tutto per vincere qui. Nelle ultime gare, tra virgolette, si è accontentato, facendo dei miracoli nel rimanere davanti con me e Jorge. Al momento noi tre siamo in linea sul passo, ...