Moto3 | GP Aragon 2018 | Jorge Martin centra una pole stratosferica! Bastianini 3°

oasport

: Martin trova la scia giusta e firma la nona pole della stagione ad Aragon con nuovo record d - CH_Motorsport : Martin trova la scia giusta e firma la nona pole della stagione ad Aragon con nuovo record d - Notiziebrevi : Moto3 Aragon: pole del solito Martin! Masia è 2° - gponedotcom : QP: pole e record della pista per Martin ad #Aragon: Lo spagnolo davanti a tutti per la nona volta quest'anno, Masi… -

(Di sabato 22 settembre 2018)(Honda Gresini) ha conquistato laposition del GP didi, la nona della stagione (eguagliato il suo record dell’anno scorso), facendo segnare uno stratosferico 1:57.066 che diventa il nuovo record della pista per la categoria. Alle spalle del leader del Mondiale si sono piazzati il padrone di casa Jaume Masia (KTM Bester Capital Dubai), secondo a 0.537, ed Enea(Leopard Racing), 3° a 0.593. La sessione di qualifica si è decisa in chiusura, con diversi piloti che hanno migliorato il tempo di Gabriel Rodrigo, il quale aveva comandato la graduatoria dalle prime tornate ma che partirà solo ottavo. Ottima prova in chiave azzurra anche per Tony Arbolino (4° a +0.708), Denis Foggia (5° a +0.725) e Marco Bezzecchi (6° a + 0.789), che occuperanno la seconda fila della griglia di partenza. Fabio Di Giannantonio non è riuscito a trovare la scia giusta ...