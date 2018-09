Moto3 Aragon | pole del solito Martin! Masia è 2°

Moto3 – Jorge Martin imbattibile : sua la pole ad Aragon - bene gli italiani : Jorge Martin ferma il tempo sull’1.57.066 e conquista la pole position del Gp d’ Aragon di Moto3 E’ iniziato lo spettacolo delle qualifiche sul circuito Motorland: il weekend del Gp di Aragon entra finalmente nel vivo con la sfida dei giovanissimi della Moto3 per le migliori posizioni in griglia di partenza. Un finale caotico, con i piloti a caccia della migliore scia, nel quale ha avuto la meglio uno strepitoso Jorge ...

Moto3 - GP Aragon 2018 : Marco Bezzecchi non può più sbagliare per contrastare Jorge Martin nel Mondiale : Il MotoMondiale si sposta ad Aragon, in Spagna, per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2018 che si disputerà da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Nella categoria più leggera, la Moto3, la situazione di campionato è molto aperta dato che a sei gare dalla conclusione ci sono ancora tre contendenti al titolo iridato (a meno di clamorosi stravolgimenti): lo spagnolo Jorge Martin e gli italiani Marco Bezzecchi e Fabio Di ...