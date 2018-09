Moto2 | GP Aragon Binder | prima pole della carriera

Moto2 - GP Aragon 2018 : Brad Binder centra la pole position - quinto Bagnaia - 18esimo Oliveira : Dopo una qualifica davvero equilibrata ed avvincente è il sudafricano Brad Binder (Re Bull KTM Ajo) a centra re la pole position (la prima in carriera) del Gran Premio di Aragon 2018 della Moto2 . Un risultato a sorpresa, in una sessione dominata dall’equilibrio con i primi sei piloti racchiusi in appena 168 millesimi e i primi venti in appena un secondo. Alle spalle di Binder , infatti, troviamo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a ...

Moto2 – Prima pole per Binder : seconda fila per Bagnaia ad Aragon : Brad Binder alla sua Prima pole position, Bagnaia migliore italiano: i risultati delle qualifiche di Moto2 del Gp di Aragon E’ terminato il sabato di qualifiche del Gp di Aragon : a chiudere lo spettacolo di questa importante giornata è stata la sfida tra i giovani della Moto2 . Al termine di un’appassionante sfida è stato Brad Binder a conquistare la pole position, lasciandosi alle spalle un ottimo Schrotter, alla sua Prima ...

Moto2 - GP Aragon. Libere 2 : comanda Marcel Schrotter davanti a Pecco Bagnaia - Alex Marquez 3° : Marcel Schrotter è il più veloce in pista, con il tempo registrato in FP1, ma è Pecco Bagnaia a mostrare il passo migliore. Il pilota della VR46, che domenica correrà il suo centesimo gran premio, ha ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Pecco Bagnaia davanti a tutti - Locatelli quarto : Francesco “ Pecco ” Bagnaia davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP Aragon 2018 , tappa del Mondiale Moto2 . Il leader della classifica generale ha subito battuto un colpo dopo il secondo posto ottenuto nella FP1 e ha timbrato un notevole 1:53.784 confermando di poter lottare per la vittoria ancora una volta dopo il fenomenale successo ottenuto a Misano che gli ha permesso di allungare in campionato. Il piemontese ha ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Francesco Bagnaia cerca il tris per allungare su Miguel Oliveira : Il Mondiale Moto2 2018 è pronto per sbarcare ad Aragon con tre numeri di capitale importanza: 8, come i punti di vantaggio di Francesco “Pecco” Bagnaia nei confronti di Miguel Oliveira; 6, come le gare che ci dividono dalla conclusione della stagione e 3, come le vittorie consecutive a cui punta il portacolori del team Sky Racing VR46. Dopo i successi di Red Bull Ring e Misano, infatti, il pilota piemontese vuole infilare la ...