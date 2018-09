Morto Riccardo Zinna | l' attore napoletano di Gomorra e Benvenuti al Sud aveva 60 anni

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018) È. L'compiuto 60lo scorso maggio, e nel corso di una carriera pluridecennale era apparso in numerose produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. Con la morte di, il cinemasi ritrova a piangere un altro bravodopo la scomparsa di Antonio Pennarella, avvenuta lo scorso 24 agosto. I funerali si terranno sabato 22 settembre, alle ore 12:00, presso la chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio in Via Girolamo Santacroce.: la carriera di un artista versatile e molto apprezzato La filmografia didimostra che il caratteristaera davvero capace di adattarsi con molta bravura alle più diverse dimensioni attoriali. Teatro, televisione, cinema: nel corso di una carriera quasi quarantennaleha lavorato per grandi registi ed è apparso al fianco di rinomati ...