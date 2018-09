Morto il 18enne malato | l' intera classe si vaccinò per evitargli infezioni

Morto il 18enne Simone Dispensa - per aiutarlo tutti i suoi compagni di classe si erano vaccinati : Simone Dispensa, il ragazzo di 18 anni affetto da un tumore maligno alle ossa, non ce l'ha fatta. L'anno scorso tutti i suoi compagni di classe avevano deciso di vaccinarsi contro l'influenza per aiutarlo e per permettergli di frequentare le lezioni senza il rischio di prendere infezioni che per lui sarebbero state pericolose.Continua a leggere

Usa - 70 esplosioni di gas nel Massachusetts/ Ultime notizie - Morto 18enne : forse un errore umano? : Massachusetts, 70 esplosioni di gas in tre città: 1 morto e 16 feriti. Video Ultime notizie, l’Fbi in campo per approfondire l'accaduto, non è esclusa la pista dolosa(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:42:00 GMT)

Morto contro auto - muore il 18enne Jason Buglio. FOTO : Aci Bonaccorsi - Nell'impatto tra uno scooter e una Seat Ibiza ha perso la vita ad Aci Bonaccorsi il diciottenne Jason Buglio. L' incidente avvenuto la scorsa notte in via Istituto Canossiano, non ha ...

Incidente in motorino : Morto un 18enne di Foiana/ Ultime notizie : fatale l’impatto con il palo della luce : Incidente in motorino: morto un 18enne di Foiana. Ultime notizie: fatale l’impatto con il palo della luce, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:01:00 GMT)