Montagna | Lombardia | 220mila euro per lavori su strada verso Corni Canzo

Montagna : rischio di piccole valanghe in Lombardia : Secondo gli esperti del Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, “si potranno verificare scaricamenti in quota e piccole valanghe, attaccabili anche dal passaggio di escursionisti“, in quanto sull’arco alpino lombardo le “temperature sono in aumento“: “Le recenti precipitazioni sono state oltre i 2000-2400 metri, con apporti in quota di 5-15 centimetri di neve,” si spiega nell’ultimo ...