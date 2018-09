Miss Italia | Montegiorgio aspetta Carlotta Maggiorana per la festa

Torna Miss Teenager - concorso che lanciò i più importanti volti della tv italiana : In gara 25 ragazze, la finale domenica 23 settembre a Roma. Madrina dell'evento Barbara De Rossi, presidente di giuria...

Salute : l’Italia tra i Paesi al top per la riduzione dei morti per malattie non trasMissibili : Secondo una ricerca condotta dall’Imperial College di Londra e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicata su Lancet, sono pochi i Paesi al mondo che stanno riducendo le morti per malattie non trasmissibili ad una velocità sufficiente a soddisfare gli obiettivi dell’Onu per il 2030: l’Italia figura nel gruppo dei migliori insieme a Francia, Australia e Corea del Sud. Le malattie non trasmissibili ogni anno ...

Alice Rachele Arlanch - Miss Italia 2017 - ha ancora lo stesso fidanzato : 'Così ho sfatato la 'maledizione' ' ESCLUSIVO : Finalmente un'eccezione: Alice Rachele Arlanch, reginetta di bellezza in carica ancora per pochi giorni, è tuttora incatenata alle braccia del suo Andrea La Torre, 23 anni, studente di Economia alla ...

Miss Italia - scatti hot per Carlotta : la nuova reginetta potrebbe perdere la corona : Anche l'edizione 2018 di Miss Italia è giunta al termine con l'incoronazione della più bella, nel caso specifico Carlotta Maggiorana. Una giovane donna attraente che è riuscita a conquistare gli Italiani e la giuria ottenendo il titolo di "più bella d'Italia". Ma scettro e corona appena ottenuti potrebbero non restare per molto nelle sue mani. A mettere in dubbio il suo titolo c'è un preciso articolo del regolamento: tra i requisiti per essere ...

Miss Italia - Carlotta Maggiorana : non solo le foto di nudo - lunga esperienza in tv. La corona vacilla : Nel regolamento del concorso di bellezza infatti si stabilisce che le partecipanti non abbiano avuto esperienze nel mondo dello spettacolo. Peccato che, come riporta corriere.it, la Maggiorana abbia ...

CARLOTTA MAGGIORANA - FOTO NUDA DI Miss Italia 2018 : CARLOTTA MAGGIORANA MISS ITALIA 2018: i ringraziamenti a Patrizia Mirigliani, la festa a Montegiorgio e il matrimonio con Emiliano che, da buon marito, la aspetterà. La Corona di MISS ITALIA 2018 sulla testa di CARLOTTA MAGGIORANA traballa. Le FOTO sexy della 26enne hanno fatto il giro del web e c’è chi è pronto a scommettere che possa scattare la squalifica.

La norma violata che potrebbe costare la corona a Miss Italia : Una serie di scatti dal backstage di un servizio fotografico rischiano di costare la corona a Miss Italia. Carlotta Maggiorana. Miren, la società che gestisce il concorso, ha investito la comMissione di garanzia che si è riservata di esaminare la questione entro cinque giorni. Prima di martedì 25 settembre, quindi, Carlotta saprà se quegli scatti scoperti e pubblicati dal settimanale ...

Miss Italia - ora la società valuta se toglierle il titolo : Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia e al settimanale Oggi ha rivelato parte della sua vita privata.Carlotta, infatti, ha spiegato che lei e il marito Emiliano vogliono al più presto un figlio, ha raccontato come è arrivata a Miss Italia e quali sono i suoi obiettivi per il futuro. Ma in questa gioiosa intervista, c'è anche un lato oscuro. La rivista, infatti, ha portato a galla alcune foto di nudo di Carlotta. Foto precedenti a Miss ...

Paola Torrente : “Le curvy discriminate a Miss Italia. Alle altre ragazze - pasti e ore di sonno ridotti” : Paola Torrente, Miss curvy 2016, arrivata seconda a Miss Italia dello stesso anno, ha deciso di rilasciare un’intervista telefonica a L'articolo Paola Torrente: “Le curvy discriminate a Miss Italia. Alle altre ragazze, pasti e ore di sonno ridotti” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana rischia il titolo? Ecco perchè : La neo eletta Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana rischierebbe di dover rinunciare alla corona del concorso: Ecco perchè Sono trascorsi pochissimi giorni dalla vittoria di Carlotta Maggiorana al concorso di bellezza di Miss Italia 2018. Neppure il tempo di festeggiare che la reginetta di bellezza si trova già catapultata in un vero e proprio caso mediatico che mette a rischio la sua vittoria. Ecco di cosa si tratta. Carlotta Maggiorana, Miss ...

FIORENZA D'ANTONIO Miss Italia 2018 AL POSTO DI CARLOTTA MAGGIORANA?/ Rischio squalifica : "ho il 62% dei voti" : FIORENZA D'ANTONIO MISS ITALIA 2018 al POSTO di CARLOTTA Maggiorana in caso di squalifica? Le foto sexy della Maggiorana mettono in discussione il risultato.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Miss Italia - Carlotta Maggiorana rischia la fascia : 'Ha posato nuda' : Carlotta Maggiorana , la neo Miss Italia , campeggia con la coroncina in testa sulla copertina del settimanale "Oggi", ma rischia di perdere il regno e lo scettro. La rivista ha scoperto che l'ex ...

Miss Italia 2018 : a rischio il titolo di Carlotta Maggiorana : Si sa che la ragazza frequenta il mondo dello spettacolo e che vanta molte partecipazioni televisive e cinematografiche, ma il regolamento dI Miss Italia non ammette che le ragazze abbiano posato ...

Miss Italia Carlotta Maggiorana rischia la squalifica : La neo eletta Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana sarebbe a rischio squalifica per le foto dove appare senza veli. Carlotta Maggiorana potrebbe essere ben presto squalificata, costretta a svestire i panni della più bella e riconsegnare fascia e corona. È di queste ultime ore l’indiscrezione viene data dal settimanale “Oggi” secondo cui la marchigiana potrebbe seriamente essere squalificata poiché non avrebbe rispettato a pieno il regolamento ...