Milton torna in Italia dopo l' arresto Si finse poliziotto con una vera agente

Milton Morales - ballerino di Buona Domenica torna in Italia dopo l’arresto a Miami : Dalle luci della ribalta a quelle, molto fioche, della prigione. È la parabola di Milton Morales, ballerino che nei primi anni Duemila ha conosciuto il successo in Italia come tronista a Uomini e donne, ospite fisso a Buona Domenica e persino attore (come nella prima stagione di Caterina e le sue figlie). Poi la decisione di tornare nel Paese natale, a Cuba, e lo scorso inverno la notizia da Miami che Milton era stato arrestato. Di quei giorni ...

Diretta Formula 1 Singapore live/ HaMilton in testa - Verstappen torna davanti alla Ferrari di Vettel! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:06:00 GMT)

F1 - RISULTATI GP BELGIO 2018 : VETTEL TORNA AL SUCCESSO DAVANTI AD HAMilton E VERSTAPPEN : F1, RISULTATI GP BELGIO 2018 : Vince Sebastian VETTEL DAVANTI ad HAMILTON e VERSTAPPEN. Una carambola pazzesca al via elimina dai giochi Raikkonen e Ricciardo. Bottas risale dall’ultima alla quarta posizione. Bene le due Force India, quinta e sesta al termine della prima gara dopo il cambio di proprietà. Subito fuori Alonso, Hulkenberg e Leclerc. La pioggia non arriva come da previsioni e la gara scivola via piuttosto lineare sin ...

F1 – Nove anni dopo - la Ferrari torna a dominare Spa : vittoria monumentale per Vettel - HaMilton resta a guardare : Sebastian Vettel si porta a casa il GP di Belgio: il pilota Ferrari tiene a bada Hamilton (2°) e vince la gara sul circuito di Spa. Terzo Verstappen: ritiro doloroso per Raikkonen Partenza da batticuore subito dopo lo spegnimento dei semafori. Hulkenberg non riesce a frenare in tempo alla prima curva e si schianta contro Alonso facendolo letteralmente ‘volare’ su Charles Leclerc: decisiva la protezione dell’halo che ha ...

Torna la pioggia : HaMilton in pole - Ferrari di nuovo frenata dal meteo : Gp di Ungheria: due Mercedes in prima fila, in difficoltà Vettel, 4º, preceduto anche da Raikkonen. Oggi gara sull'asciutto il caso Segni del destino. Il cielo diventa scuro proprio al momento di ...

Formula 1 - GP Germania 2018 : Vettel a muro. HaMilton vince e torna leader - reprimenda dopo l'investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:35 22 lug 18:20 22 lug LEWIS Hamilton SOTTO INVESTIGAZIONE : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane ...

Harakiri Vettel in Germania : HaMilton ringrazia - vince e torna leader del mondiale : L'inglese non fa calcoli, spinge per recuperare e obbliga la Rossa al pit stop anticipato con Raikkonen che rientra per tenere dietro il campione del mondo e tentare l'undercut su Bottas. Strategia ...