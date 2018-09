Milinkovic-Savic al Milan | la verità di Carlo Pellegatti

Lazio - Tare : 'Nei prossimi giorni i rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic' : Prima del fischio d'inizio, il direttore sportivo del club, Igli Tare, è stato intervistato da Sky Sport. "All'inizio della prossima settimana chiuderemo i rinnovi di Milinkovic-Savic e Immobile, con ...

Lazio - non solo Milinkovic-Savic : rinnovo in vista anche per un altro big : Non solo Sergej Milinkovic-Savic. Nel corso delle prossime settimane un altro big della rosa biancoceleste trovare il tanto sospirato rinnovo di contratto. Si tratta, secondo la Gazzetta dello Sport, di Ciro Immobile che salirà di ingaggio fino a quota 3 milioni, la stessa cifra che verrà garantita anche al talento serbo.

DIRETTA/ Empoli Lazio (risultato live 0-1) streaming video e tv : sostituiti Zajc e Milinkovic-Savic : DIRETTA Empoli Lazio, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Castellani si gioca dopo la sosta: i biancocelesti sono alla ricerca del giusto ritmo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:23:00 GMT)

Toro - il caso Milinkovic-Savic : Verona a gennaio? : TORINO - Il Toro crede nel suo Milinkovic-Savic , Vanja. Non lo molla. L'ha dato alla Spal con la convinzione che il portiere potesse giocare con continuità per crescere e, invece, in queste prima ...

Lazio - Kezman : "Per Milinkovic-Savic c'era un'offerta da 8 milioni all'anno dalla Francia" : L'agente del centrocampista spiega il motivo della permanenza: "Vuole regalare la Champions ai biancocelesti". E chiarisce il prezzo: "Vale almeno 100 milioni"

Lazio - contro il Frosinone “ritorna” Milinkovic-Savic… salvo sorprese! : Lo 0 in classifica dopo due giornate di campionato non deve allarmare i tifosi della Lazio, che forse si aspettavano un inizio di stagione differente. Non bisogna dimenticare, però, che il club biancoceleste in queste due prime gare ha incontrato nell’ordine Napoli e Juventus, ovvero le due squadre più forti del campionato, destinate a contendersi lo scudetto anche in questa annata. In entrambe le sfide, la Lazio ha fatto vedere comunque ...

Calciomercato Lazio – Lotito si sfrega le mani : PSG pronto all’offerta per Milinkovic-Savic : Dalla Francia non hanno dubbi: il PSG sarebbe pronto a fare una maxi offerta alla Lazio per prelevare Milikovic-Savic sul finire della sessione estiva di Calciomercato Il mercato in entrata della Serie A è finito da un paio di giorni, quello in uscita invece è ancora aperto. In diversi campionati infatti il termine ultimo per la sessione di mercato estiva è fissato per il 31 agosto. In Francia ad esempio. le big del campionato hanno ancora ...

Lazio - Inzaghi non è soddisfatto poi un commento sul ‘nervoso’ Milinkovic-Savic : Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio dopo il ko contro la Juve, ecco le indicazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Non sono soddisfatto, la Lazio ha l’obbligo di fare di più. Abbiamo giocato due partite discrete e contro Napoli e Juventus non basta. Siamo stati leggeri e sbagliati molti passaggi. E’ vero che la partita è stata sbloccata da un grande goal di Pjanic, ma si deve fare di più. Milinkovic nervoso? E’ ...