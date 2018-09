Milano | film con il telefonino | boom di partecipanti da tutto il mondo

Fashion Film Festival Milano - il programma completo : La prossima edizione del Fashion Film Festival si svolgerà dal 20 al 25 settembre, in concomitanza con Milano Moda Donna. Dal 21 al 24 settembre, presso l’Anteo Palazzo del Cinema sarà possibile accedere gratuitamente al Festival dove andrà in scena la selezione ufficiale di 200 Fashion Film provenienti da 50 paesi, selezionati fra gli oltre 800 progetti arrivati. Come da tradizione, la giuria internazionale, chiamata a valutare i ...

Alla Triennale di Milano il film Blindly Dancing : La pellicola verrà presentata venerdì pomeriggio, all'interno della Triennale di Milano. Blindly Dancing è stato diretto da Fabio Palmieri per la Notworkingfilms. Protagonista è Elena Travaini, ballerina professionista ipovedente, a causa di un retinoblastoma. Elena nel 2013 ha fondato l'associazione Blindly Dancing per insegnare ovunque la danza con gli occhi bendati, che pratica insieme al suo compagno Anthony Carollo. La sua attività ha ...

Milano Movie Week 2018 - protagonisti anche i film e le serie tv Sky - : Sky Italia sarà presente alla prima edizione dell'evento che promuove il mondo del cinema, dal 14 al 21 settembre nel capoluogo lombardo. Proiezioni in anteprima e première dei nuovi titoli di Sky Atlantic come "Save Me", "Under Pressure" e "Sharp Objects"

Milano film Festival 28 settembre 7 ottobre 2018 - tutte le anticipazioni : La XXIII edizione di Milano Film Festival, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta , in direzione dal 2011, , si svolgerà dal 28 settembre al 7 ...

Lavoro : dal 3/9 Film Festival a Milano : ANSA, - Milano, 28 LUG - La 14/a edizione del Labour Film Festival di Miulano, tra le principali rassegne del genere in Italia, si terrà a Sesto San Giovanni , Milano, , la ex-Stalingrado d'Italia, ...

Milano film festival 2018 dal 28 settembre al 7 ottobre : La XXIII edizione di Milano Film festival, una produzione di esterni, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores, in co-direzione

YUPPIES/ Il film-ritratto di Vanzina sulla Milano da bere (e da ridere) : Tra i film diretti da Carlo Vanzina, il regista recentemente scomparso, c'è anche quello che ha segnato il vero inizio del sodalizio tra Boldi e De Sica. Ce ne parla BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:11:00 GMT)NOMINE RAI/ Su consiglieri e Barachini la battaglia per posti che non contano nulla, di YodaSFOOTING/ Omaggio ai Mondiali di Russia con... "I Tacchetti" di Gol Yardo, dei Comicastri