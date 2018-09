Milano Al via la riorganizzazione dei servizi per i senzatetto

Milano. Pulita l’area verde di via Costantino Baroni dall’insediamento abusivo : Sono conclusi i lavori di abbattimento delle baracche in legno abusive sulle sponde del Lambro in via Costantino Baroni. Sono

Hai detto umido? Al via a Milano campagna sui compostabili : Bicchieri e stoviglie, capsule e cialde del caffè, sacchi per la spesa, buste per il pane e frutta e verdura e tanti altri oggetti che si trovano in commercio vengono oggi realizzati con polimeri compostabili. Per agevolare i cittadini nello smaltimento di questa nuova tipologia di rifiuti Amsa, Assobioplastiche e Comieco hanno lanciato a Milano la campagna di comunicazione “Hai detto umido?” per scoprire e imparare a differenziare correttamente ...

Milano - furti e risse : sigilli ai Magazzini Generali - rinviato il concerto dei Marlene Kuntz : Gli agenti della Questura di Milano hanno sospeso la licenza per dieci giorni alla discoteca «Magazzini Generali» in base alla norma del Testo unico di Pubblica sicurezza che riguarda locali in cui «...

Milano. Incidente in via Bezzi morti gli abruzzesi Marco Forlano ed Emilana Colitto : Marco Forlano, 29 anni di Fresagrandinaria ed Emiliana Colitto, 23 anni di San Salvo. Sono le vittime del gravissimo Incidente

Cesare Cremonini in Tour – Annunciata la terza data a Milano - al via oggi le prevendite : Cesare Cremonini: terza data a Milano il 16 dicembre al Mediolanum Forum, da oggi alle 15,00 aperte le prevendite Aprono oggi alle 15,00 le prevendite della terza data al Mediolanum Forum che si terrà il 16 dicembre e che sarà la chiusura del Tour di Cesare Cremonini, iniziato quest’estate con i quattro concerti negli stadi. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e ...

Rinviato il concerto dei Marlene Kuntz a Milano - Magazzini Generali chiusi per ordine della Questura : Il concerto dei Marlene Kuntz a Milano è stato posticipato di un mese. Nelle scorse ore è arrivata la notizia del posticipo dell'evento del gruppo atteso inizialmente per stasera, venerdì 21 settembre, ai Magazzini Generali. La Questura di Milano ha imposto la chiusura del luogo dell'evento e per tale ragione il concerto di stasera non potrà avere luogo. L'evento non è definitivamente cancellato ma solo posticipato di un mese e sarà ...

Milano : abbattuto insediamento abusivo di via Baroni - ripulite sponde Lambro : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Completati, questa mattina, i lavori di abbattimento delle baracche in legno abusive e di pulizia dell’area verde sulle sponde del fiume Lambro, in via Costantino Baroni, a Milano. Soddisfazione è stata espressa dalla vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo: "Ri

Francesco Monte incontra Andrea Iannone : sorrisi e saluti per le via di Milano : Francesco Monte e Andrea Iannone si rivedono: i due ex cognati paparazzati insieme a Milano Forse Francesco Monte e Andrea Iannone non saranno più “formalmente” cognati ma questo, oggi, non sembra aver di certo minato la stima reciproca tra i due. Recentemente, infatti, entrambi sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano. Un breve […] L'articolo Francesco Monte incontra Andrea Iannone: sorrisi e saluti per le via di ...

“Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fabrizio Corona”/ Pm Milano chiede archiviazione : “Diritto di critica” : “Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fabrizio Corona”. La Procura di Milano chiede archiviazione dell'inchiesta. Le parole della giornalista rientrano nel “Diritto di critica” per il pm(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:58:00 GMT)

Al via edizione XL di Milano Moda Donna : Milano, 18 SET - Dai 90 anni di Luisa Spagnoli ai 60 di Les Copains, passando per il mezzo secolo di Etro, festeggiato con una grande mostra al Mudec, fino ai 65 di casa Missoni, è una settimana della ...

Via la giacca - impiegati Whirlpool ridipingono scuola a Milano : Milano, 18 set., Adnkronos, - Hanno messo da parte giacca e cravatta, tubini e tacchi alti e hanno indossato una tuta bianca e scarpe comode. Poi si sono procurati vernice e pennelli e hanno ridato ...

Al via a Milano il Community Day 2018 di Whirlpool : Milano, 18 set. (Adnkronos) - Giovani provenienti da varie parti del mondo impegnati in un progetto di solidarietà, a favore delle fasce svantaggiate della popolazione. E' quello che sta accadendo oggi a Milano, in occasione del Community Day di Whirlpool Emea. Una iniziativa che riunisce i dipenden

Prezzi dei biglietti per Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) terrà un concerto nel 2019. La data è quella del 5 aprile 2019 per la quale i biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 14.30 di oggi, lunedì 17 settembre 2018, su TicketOne. Per Irama, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, è il primo concerto all'interno di un palazzetto. Il giovane artista era ospite di Laura Pausini, in qualità di opening act di uno dei quattro concerti ...