Milan | il motivo dell' esclusione di Caldara

Campagna abbonamenti Milan : numeri in leggero calo - ma c’è un motivo : Si è chiusa nella giornata di ieri la Campagna abbonamenti del Milan per questa stagione. I dirigenti rossoneri possono dirsi soddisfatti dei risultati ottenuti. Sono 30mila, infatti, le tessere sottoscritte dai tifosi che hanno voluto dare fiducia alla squadra allenata da Gattuso dopo l’ultima annata fallimentare. 30mila abbonati per il Milan: la società ringrazia i tifosi Il Milan ha scelto di acquistare un’intera pagina ...

Milan - Higuain furioso dice no all'intervista post partita : il motivo : Gonzalo Higuain ha finito la partita… furioso. Nonostante il gol. Il Pipita voleva a tutti costa la vittoria. Lo rivela Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Cagliari: 'Dopo la partita lo volevamo intervistare. Ci aspettavamo di trovarlo felice per il gol. Quando si è avvicinato l'ufficio stampa per dirglielo, Gonzalo è andato via molto, molto ...

Milano - “tifi una squadra di merda” : 11enne pestato dai compagni all’oratorio. Il motivo? E’ sostenitore del Milan : Cinque giorni di ricovero, con una costola danneggiata. Vittima di un pestaggio di gruppo da parte dei compagni del centro estivo – tredici bambini tra i 7 e i 13 anni – che lo hanno riempito di calci e pugni fino a lasciarlo a terra. Il pretesto ha dell’incredibile: la fede rossonera di un bimbo, appena undicenne. L’episodio, riportato da Il Giorno, è avvenuto in un oratorio alla periferia di Cologno Monzese, a nord di ...

Calciomercato Milan – Lo strano caso di Alen Halilovic! Appena arrivato è già pronto all’addio : ecco il motivo : Calciomercato Milan, Alen Halilovic pronto a dire addio? Appena arrivato il croato è già con le valigie in mano: Gattuso sembra averlo scartato definitivamente Doveva essere il nuovo fenomeno del calcio croato, il Barcellona si era innamorato di lui tanto da volerne fare ‘l’erede di Messi’, ma le virgolette sono d’obbligo e forse non rendono nemmeno l’idea. Alen Halilovic non ha di certo rispettato le attese ...