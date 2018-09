Micaela Ramazzotti/ Da “ragazzaccia” a mamma : “Con Valeria Bruni Tedeschi ci siamo azzuffate sul set” : Micaela Ramazzotti si racconta a La vita in diretta, dalla sua carriera al ruolo di mamma . Il clamoroso retroscena sul set de La pazza gioia con Valeria Bruni Tedeschi .(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Recensione Una storia senza nome : Micaela Ramazzotti - Caravaggio e il cinema in un giallo all'italiana : Andò parte da un fatto di cronaca molto noto, soprattutto nella natia Sicilia, il furto della Natività del Caravaggio , rubata la notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 dall'Oratorio di San Lorenzo a ...

“Una storia senza nome” - l’intensità di Micaela Ramazzotti per una dedica d’amore al cinema : I legami tra cinema e realtà, tra immaginazione e realizzazione, tra scrittura e vissuto. Un quadro rubato, il crimine perfetto, i legami tra arte, politica e Mafia. Una commedia che diventa noir per poi tornare dramma, film sull’amore e sui legami famigliare. Nel nuovo film di Roberto Andò, Una storia senza nome, distribuito da 01 Distribution, al cinema dal 20 settembre, c’è dentro tutto, perché il suo è una dedica d’amore al cinema , ...

Micaela RAMAZZOTTI/ 'Una storia senza nome' racconta il cinema corrotto (Festival di Venezia) : MICAELA RAMAZZOTTI racconta il suo nuovo ruolo da protagonista. In Una storia senza nome è Valeria, segretaria di una casa di produzione cinema tografica.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Micaela Ramazzotti : «Quello che tengo per me» : Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia 74, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti Venezia ...

Micaela Ramazzotti risolve (con fantasia) il "caso" del Caravaggio rubato dalla mafia : La Mostra langue - è partito il countdown per i Leoni, domani - e può concedersi fuori concorso uno spumeggiante e divertito giallo di mafia di ritmo hollywoodiano con robusti rimandi al vecchio cinema su storie di Sciascia. Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 fu trafugata dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo l'inestimabile "Natività" del Caravaggio . È tra i più celebri "casi" irrisolti del nostro ...

La prima cosa bella/ Su Iris il film di Paolo Virzì con Micaela Ramazzotti : curiosità (oggi - 2 settembre 2018) : La prima cosa bella , il film in onda su Iris oggi, domenica 2 settembre 2018. Nel cast: Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli, alla regia Paolo Virzì . La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:33:00 GMT)

Micaela Ramazzotti IN 'UNA STORIA SENZA NOME' / "Racconta un fitto mistero ancora irrisolto" (Venezia 75) : MICAELA RAMAZZOTTI torna alla Mostra del Cinema di Venezia con il film 'UNA STORIA SENZA NOME' , ambientato nei giorni del furto della Natività di Caravaggio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:24:00 GMT)

«Una storia senza nome» : Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann in anteprima : Valeria (Micaela Ramazzotti) è la giovane segretaria di un produttore cinematografico, che vive appartata con una madre eccentrica (Laura Morante) e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Gassmann). Un giorno, la donna riceve un insolito regalo da uno sconosciuto (Renato Carpentieri): la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, la storia senza nome racconta infatti il misterioso furto di un celebre quadro di ...