Meteo : in Lombardia persiste bel tempo - ma con temperature in calo : Milano, 22 set. (AdnKronos) – Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone, con massimi sulla penisola Iberica, scorrono tese correnti nordoccidentali che, valicando l’arco Alpino, si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì, dunque, sulla regione non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature andranno verso una graduale e costante diminuzione. Queste le previsioni Meteo contenute ...

Previsioni Meteo Lombardia : persiste il bel tempo - temperature in calo : “Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone con massimi sulla penisola Iberica scorrono tese correnti nord-occidentali, che valicando l’arco Alpino si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì sulla regione non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature andranno verso una graduale e costante diminuzione“: queste le Previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia, ...

Meteo : tempo stabile in Lombardia e temperature alte fino a martedì : tempo stabile e soleggiato in Lombardia nei prossimi giorni. Solo da martedì, “correnti via via più fresche da Nord interesseranno la regione apportando un deciso calo delle temperature“, annuncia il bollettino Meteo dell’Arpa Lombardia. Domani il cielo sarà sereno al mattino, con possibili nubi basse sulle vallate alpine e qualche nebbia sulla bassa pianura; dal pomeriggio e in serata aumento di nubi alte da nordovest. In ...

Meteo : Lombardia - tempo stabile fino a venerdì - massime in aumento : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Instabilità in attenuazione nel corso della giornata sulla Lombardia. Da domani e nei prossimi giorni graduale aumento della pressione anche in quota con correnti settentrionali più stabili e sempre molto miti per la stagione. Pertanto il tempo tornerà essere stabile, s

Meteo : in Lombardia inizio di settimana con instabilità - da mercoledì sole : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un flusso caldo-umido proveniente da ovest-sudovest porta sulla Lombardia condizioni di variabilità e instabilità temporalesca. A partire da mercoledì, la formazione temporanea di un promontorio tra Francia meridionale e Nord Italia determinerà tempo più stabile, seppur

Meteo : in Lombardia inizio di settimana con instabilità - da mercoledì sole : Un flusso caldo-umido proveniente da ovest-sudovest porta sulla Lombardia condizioni di variabilità e instabilità temporalesca. A partire da mercoledì, la formazione temporanea di un promontorio tra Francia meridionale e Nord Italia determinerà tempo più stabile, seppur in presenza di variabilità. Queste le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Fino a domani, su tutta la regione, tempo variabile ...

Meteo Lombardia : domani soleggiato - massime in lieve calo : Fino a domenica tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, ma con nuvolosità variabile. Tra lunedì e mercoledì instabilità in aumento, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale. domani fino alla tarda mattinata nuvoloso in pianura e Prealpi Orientali, quindi schiarite sulla fascia pianeggiante. Nella notte temporali isolati sulla pianura orientale, al mattino possibili rovesci nella zona del Garda o sulla pianura orientale. ...

Meteo : Lombardia - domani soleggiato - massime in lieve calo : Milano, 14 set. (AdnKronos) – Fino a domenica tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, ma con nuvolosità variabile. Tra lunedì e mercoledì instabilità in aumento, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale. domani fino alla tarda mattinata nuvoloso in pianura e Prealpi Orientali, quindi schiarite sulla fascia pianeggiante. Nella notte temporali isolati sulla pianura orientale, al mattino possibili rovesci nella ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani possibili piogge e temperature in calo : “Oggi e per i prossimi giorni condizioni lievemente instabili per il transito di una saccatura, che favorirà precipitazioni diffuse sull’arco alpino e prealpino per la giornata odierna, in discesa anche sulla fascia di pianura nella giornata di domani, con lieve calo dei valori massimi di temperatura“: lo si legge nel bollettino di Arpa Lombardia. “Per il fine settimana condizioni Meteo in graduale miglioramento sebbene ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali in arrivo a Milano - monitorati Seveso e Lambro : Forti temporali in arrivo nell’area di Milano. La Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità di codice giallo e il Comune di Milano ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago. L’attivazione è finalizzata a graduare il piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali in arrivo a Milano - monitorati Seveso e Lambro : Forti temporali in arrivo nell’area di Milano. La Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità di codice giallo e il Comune di Milano ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago. L’attivazione è finalizzata a graduare il piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre ...

Meteo : in Lombardia piogge in arrivo da giovedì : Milano, 11 set. (AdnKronos) - In Lombardia permangono condizioni di tempo stabile, con giornate asciutte e soleggiate, tra oggi e domani. Il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale indica, però, a partire dalla notte di giovedì, il transito di una debole saccatura dai quadranti occidentali che ap

Meteo : in Lombardia piogge in arrivo da giovedì : In Lombardia permangono condizioni di tempo stabile, con giornate asciutte e soleggiate, tra oggi e domani. Il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale indica, però, a partire dalla notte di giovedì, il transito di una debole saccatura dai quadranti occidentali che apporterà un flusso umido instabile con precipitazioni diffuse sui rilievi, possibili anche a carattere di rovescio e localmente di temporale, meno insistenti e marcati sui settori ...

Meteo : Lombardia - da domani sereno e temperature in aumento : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Nelle prossime ore il cielo sulla Lombardia sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla pianura e nuvoloso sui rilievi. Sono possibili rovesci isolati sui rilievi da metà giornata, più probabili sulla fascia prealpina. Le temperature massime in pianura oscilleranno