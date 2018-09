: Messico, ucciso un altro giornalista - TelevideoRai101 : Messico, ucciso un altro giornalista - RSInews : Notte di sangue in Messico Alcuni assalitori, travestiti da mariachi, hanno ucciso almeno tre persone nei pressi di… -

Alcuni uomini armati hanno sparato a unmessicano mentre lasciava la sua casa nello stato meridionale del Chiapas, uccidendolo. Lo ha reso noto il giornale El Heraldo de Chiapas per il quale lavorava. E' il nonoassassinato nel Paese dall'inizio dell'anno. Si chiamava Mario Gomez. Un suo collega ha dichiarato all'Afp che aveva recentemente ricevuto minacce. Per gli osservatori di Reporter Senza Frontiere ilè uno dei paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti.(Di sabato 22 settembre 2018)