Messico | ucciso un altro giornalista che indagava sulla corruzione

Messico - ucciso un altro giornalista : Per gli osservatori di Reporter Senza Frontiere il Messico è uno dei paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti.

Messico - ucciso un altro giornalista : 03.37 Alcuni uomini armati hanno sparato a un giornalista messicano mentre lasciava la sua casa nello stato meridionale del Chiapas, uccidendolo. Lo ha reso noto il giornale El Heraldo de Chiapas per il quale lavorava. E' il nono giornalista assassinato nel Paese dall'inizio dell'anno. Si chiamava Mario Gomez. Un suo collega ha dichiarato all'Afp che aveva recentemente ricevuto minacce. Per gli osservatori di Reporter Senza Frontiere il ...

L'ultimo saluto del Molise a Fabio Melanitto : oggi i funerali del 33enne ucciso in Messico : Il giovane freddato con 5 colpi di pistola. La cerimonia questo pomeriggio a Ripa Teatina, dove risiede la sorella del cantante italo-venezuelano. Sconcerto e dolore a Termoli e a Campomarino, comuni ...

Italiano ucciso in Messico con 5 colpi di pistola per motivi passionali : Un abruzzese d'adozione di 33 anni, Fabio Melanitto, è stato ucciso con cinque colpi di pistola in strada, a Città del Messico, mentre in sella alla sua moto aspettava la fidanzata sotto casa. Un delitto che ha scosso le comunità di Ripa Teatina e Francavilla al Mare (Chieti), dove abitano il fratello e la sorella. Il giovane, figlio di due molisani, era nato a Caracas e in Messico lavorava nelle ...

