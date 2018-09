Mercato NBA – Coach Thibodeau spegne il telefono : rifiutata ogni richiesta per Jimmy Butler - è incedibile : Jimmy Butler ha chiesto la cessione, ma i Timberwolves non sembrano intenzionati ad accontentarlo: Coach Thibodeau lo ritiene una pedina fondamentale del suo roster Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con Coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns (e il presunto ...

Mercato NBA – Jimmy Butler ha scelto 3 squadre per il suo futuro : si apre uno scenario clamoroso : Dopo aver richiesto ufficialmente la cessione, Jimmy Butler ha scelto 3 squadre alle quali vorrebbe essere scambiato: una in particolare darebbe vita ad uno scenario incredibile Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns, ...

Mercato NBA – Bomba in casa Timberwolves : Jimmy Butler ha chiesto ufficialmente la cessione! : Notizia clamorosa pronta a cambiare gli equilibri del Mercato NBA: concluso l’incontro fra Jimmy Butler e coach Thibodeau, il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione La notizia era nell’aria da diverso tempo, serviva solo un faccia a faccia chiarificatore, che mettesse nero su bianco la volontà di Jimmy Butler. L’ex Chicago Bulls ha infatti incontrato in giornata coach Thibodeau, per annunciargli la sua volontà di cambiare aria: ...

Mercato NBA – Sixers alla ricerca di una guardia : interesse per Courtney Lee : Philadelphia 76ers alla ricerca di una guardia: interessa il nome di Courtney Lee dei New York Knicks Dopo l’addio di Marco Belinelli, free agent nella corrente sessione di Mercato estiva e passato agli Spurs, i Philadelphia 76ers hanno bisogno di una guardia che rimpiazzi l’ottimo apporto che il cestista italiano ha fornito durante la scorsa stagione, particolarmente in uscita dalla panchina. Il primo nome sulla lista del gm ...

Mercato NBA – Jimmy Butler via dai Timberwolves? Ecco 3 possibili destinazioni : In attesa di conoscere il reale esito dell’incontro fra Jimmy Butler e i Minnesota Timberwolves, Ecco 3 possibili destinazioni per una trade che metterebbe d’accordo tutte le parti in causa Sono ore di tensione per tutti i fan dei Minnesota Timberwolves. Jimmy Butler, una delle principali stelle della franchigia, avrebbe incontrato coach Thibodeau, in queste ore, per decidere il suo futuro nella franchigia del Minnesota. Butler in passato ...

Mercato NBA – Suns alla ricerca di un playmaker : Patrick Beverley in cima alla lista : Phoenix Suns scoperti nel ruolo di playmaker: il primo nome sulla lista é quello di Patrick Beverly dei Los Angeles Clippers Dopo gli arrivi di Trevor Ariza e Ryan Anderson, i Phoenix Suns devono sistemare il reparto dei playmaker. Gli addii di Bledsoe la scorsa stagione, quello di Knight nell’attuale Mercato e l’infortunio di Booker (adattato al ruolo di 1) hanno lasciato la franchigia dell’Arizona senza costruttore di ...

Mercato NBA – Boston Celtics interessati a Jamal Crawford : la situazione : Boston Celtics interessati al profilo di Jamal Crawford: il veterano vuole una squadra che lotti per il titolo Nonostante abbiano un roster già abbastanza competitivo, particolarmente con i rientri a pieno regime di Gordon Hayward e Kyrie Irving, i Boston Celtics sono pronti a puntellare la propria rosa con qualche occasione di Mercato. Il profilo che nelle ultime ore sembra far gola a Danny Ainge è quello di Jamal Crawford, veterano ...

Mercato NBA – Edrice Adebayo convince gli Heat : Miami pronta ad esercitare la team option : I Miami Heat esercitano la team option sul contratto di Edrice Adebayo: il giovane rookie confermato anche per la prossima stagione Situazione complicata in casa Miami Heat. La franchigia della Florida ha a che fare con un salary cap intasato da contratti importanti, corrispondenti però a giocatori che però non rientrano fra i ‘migliori della lega’. Qualche errore in questo senso è stato fatto di sicuro e Miami si trova con le mani legate ...

Mercato NBA – Niente quintetto ‘TimberBulls’ : Minnesota smentisce l’interesse per Joackim Noah : Niente reunion dei Bulls in quel di Minnesota: sotto la guida di coach Thibodeau non arriverà Joackim Noah, i Timberwolves hanno smentito ogni tipo di interesse verso il centro dei Knicks La stampa li ha già ribattezzati ‘TimberBulls’, ed in effetti, guardando al nuovo roster di Minnesota si può vedere una certa influenza proveNiente da Chicago. Ad iniziare dall’allenatore, Tom Thibodeau, che ha portato i Bulls ai Playoff nelle sue ...

Mercato NBA – New York Knicks pronti ad andare all in su Kyrie Irving nel 2019 : New York Knicks pronti ad aggiungere Kyrie Irving al proprio roster nel Mercato 2019-2020: se non dovesse rinnovare con Boston, per il playmaker si prospetta un ritorno a casa Nemmeno il tempo di mettere a posto i tasselli necessari per la stagione 2018-2019, che i New York Knicks sembrano già pensare al Mercato NBA del prossimo anno. Secondo Sherrod Blakely di NBC’s, la franchigia newYorkese sarebbe interessata a Kyrie Irving, in ...

Mercato NBA – Danny Green non ha dubbi : “Kawhi Leonard rinnoverà con i Raptors? So per certo che…” : La questione in merito al rinnovo di Kawhi Leonard tiene banco in casa Raptors: Danny Green é sicuro di quanto sia difficile dire addio ad una città come Toronto Kawhi Leonard aveva messo in guardia ogni franchigia NBA un paio di settimane fa, spiegando in termini abbastanza chiari quale fosse la sua volontà per il futuro: qualsiasi sia la squadra per il 2018-2019, nel corso della prossima stagione giocherà sicuramente a Los Angeles. I ...

Mercato NBA – Danilo Gallinari vicino ai Cleveland Cavaliers : scambio pazzesco in vista : Danilo Gallinari sarebbe vicino a trasferirsi ai Cleveland Cavaliers: l’azzurro avrebbe un ruolo di primo piano nell’era post LeBron James Cleveland Cavaliers ancora molto attivi sul Mercato, alla ricerca degli ultimi tasselli per completare il roster e dare definitivamente il via all’era post LeBron James. L’ultimo nome finito in orbita Cavs sarebbe quello di Danilo Gallinari, dato in uscita dai Los Angeles Clippers. In Ohio Gallinari ...

Mercato NBA – La pazza idea dei Los Angeles Lakers : per il 2019 si punta una stella degli Warriors : pazza idea dei Los Angeles Lakers per il Mercato NBA 2019: Magic Johnson punta Klay Thompson in uscita dagli Warriors I Los Angeles Lakers sono stati i grandi protagonisti dell’attuale free agency, nella quale hanno praticamente rivoluzionato il proprio roster. Tanti i giocatori arrivati ad L.A., fra i quali ovviamente il più importante LeBron James. La prossima estate però, si appresta ad essere altrettanto calda. Grazie al buyout ...

Mercato NBA – Al Jefferson vola in Cina : contratto con i Flying Tigers : La carriera NBA di Al Jefferson si interrompe, almeno per la prossima stagione: il centro ex Pacers si trasferisce in Cina ai Flying Tigers Il campionato cinese potrà godere di un’altra stella in arrivo dall’NBA. Al Jefferson ha infatti deciso di rinunciare ad un ruolo di secondo piano in team degli USA, preferendo unirsi ai cinesi del Flyng Tigers, pronti a giocarsi il titolo nazionale, dopo la vittoria del 2016 e la Asian Champions Cup, ...