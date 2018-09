Tria - fiducia a dirigenti e tecnici Mef : E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Mef : fiducia Tria a dirigenti e tecnici : 19.30 Il ministro dell'Economia e Finanze, Tria, esprime piena fiducia ai dirigenti e alle strutture tecniche del Mef e apprezzamento per il lavoro che stanno svolgendo a sostegno dell'attuazione del programma di governo, come peraltro evidenziato dal presidente del Consiglio. Lo si apprende da fonti Mef.

Da Tria fiducia ai dirigenti e ai tecnici del Mef : "Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, esprime piena fiducia ai dirigenti e alle strutture tecniche del Mef e apprezzamento per il lavoro che stanno svolgendo a sostegno dell'attuazione del programma di governo, come peraltro evidenziato dal presidente del Consiglio". È quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno, inoltre, sottolineato che la scelta di attribuire le risorse a una ...

Casalino : "I tecnici di Tria obbediscano o..." | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : fiducia in lui - audio non da diffondere : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Conte difende Casalino dopo l'audio contro il Mef : «Piena fiducia - governo unito su manovra» : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnifi del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

