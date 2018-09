Mef | M5s difende Casalino | nei ministeri c' è chi rema contro

Audio di Casalino : «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo». Il Pd attacca - M5S lo difende : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra...

DI MAIO ‘NON PRETENDE PIÙ’ : “FIDUCIA IN TRIA”/ Manovra - Brunetta : “irresponsabili attacchi M5s al Mef” : Manovra Economica, Di MAIO dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:50:00 GMT)

M5s - nel mirino l'apparato del Mef Tagli bloccati e risorse nascoste : Non c’è il ministro Tria nel mirino di Di Maio e del M5s, bensì il piccolo plotone di attempati e sempiterni mandarini dell’apparato del Mef. Motivo? "Nascondono i soldi per il reddito di cittadinanza" Segui su affaritaliani.it

Dopo la polemica sul Dl Dignità - il M5s vuole 'fare pulizia' al Mef : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef, 'Sono sbalordito dal fatto che il Mef abbia reagito in quel modo', replica Di Maio da Matera, 'non è la parte politica ad aver inserito in relazione ...

Dl dignità - fonti M5s : 'Faremo pulizia in Ragioneria e Mef' : "Fare pulizia" nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia: è questa l'intenzione annunciata da fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione tecnica al dl dignità. La tabella "spuntata di notte" sugli 8mila posti in meno è ritenuta un ...