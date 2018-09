Matteo Salvini | la promessa che gli ha strappato Antonio Tajani | ' Dopo il governo | alle

Recco - il manifesto con Matteo Salvini appeso a testa in giù e la scritta : 'Cantina Loreto' : A Recco è apparso un inquietante manifesto contro Matteo Salvini. A darne notizia è lo stesso ministro dell'Interno che pubblica su Twitter la foto che della locandina in cui appare appeso a testa in ...

Porta a Porta - Matteo Salvini umilia Matteo Renzi : da Bruno Vespa non c'è storia : Per Matteo Salvini un trionfo, per Matteo Renzi una disgrazia. Una frase che riassume gli ultimi mesi della politica italiana. Ma non solo. In questo caso si parla di share, in particolare di Porta a Porta di Bruno Vespa . Nella puntata del 20 settembre, in studio c'era l'ex segretario democratico: la ...

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della manovra. Tria non si smuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Susanna - la neo consigliera di Salvini : «Matteo è un maestro. Fa politica umanitaria» : Susanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiSusanna CeccardiQualcuno l’ha definita una sorta di ultras della Lega e (anche se a lei non piace) lo è a tutti gli effetti. Susanna Ceccardi, 31 anni, sindaca di Cascina (Pisa), è appena entrata a far parte del ristretto staff di consiglieri del leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il capitano, la guida, il maestro, per usare le ...

Matteo Salvini sceglie Susanna Ceccardi come consigliera : l'ascesa della sindaca leghista di Cascina : Susanna Ceccardi entra a far parte dei pochi, ma buoni consiglieri di Matteo Salvini . È stato lo stesso vicepremier a volere a tutti i costi la sindaca leghista di Cascina, della provincia di Pisa. ...

Giorgia Meloni : 'Passi avanti per liberare Matteo Salvini dalla morsa del M5s' : Il centrodestra 'c'è e riparte'. Giorgia Meloni lo annuncia dopo il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera : 'Il leader della Lega ce lo ha chiarito. ...

Matteo Salvini - la crisi con il Quirinale sul decreto migranti : Mattarella non vuole firmare : La prima vera crisi politica che si sta affacciando sul governo Lega-M5s rischia di scoppiare sul decreto migranti voluto a gran forza da Matteo Salvini e di fatto frenato da un duplice fronte. Il primo è quello grillino,...

Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio minaccia invano Matteo Salvini : 'Mi prenderò i voti del Nord' : Il vertice di ieri, giovedì 20 settembre, tra Silvio Berlusconi , Giorgia Meloni e Matteo Salvini è andato a buon fine e i tre sono usciti da palazzo Grazioli più uniti che mai. Eppure a Luigi Di Maio ...

Matteo Salvini - ministro degli Interni - : 'La Aquarius 2 - nuovo nome e nuova bandiera - prima Gibilterra e ora Panama - - ha recuperato una ... : Dopo il nuovo salvataggio compiuto stamane dalla nave della Ong Sos Mediterranee, il ministro degli Interni del Governo Conte, Matteo Salvini scrive che : 'la Aquarius 2, nuovo nome e nuova bandiera , ...

Matteo Salvini lancia l'Opa sulla manovra : Ore 15.45: Matteo Salvini lascia a piedi palazzo Grazioli, dove è in corso il vertice a tre con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Pochi passi, dietro alla residenza romana del Cavaliere, c'è un appartamento a disposizione del Viminale: è lì - insieme allo staff economico della Lega - che si consuma il primo atto della "resurrezione" del centrodestra perché l'esito dell'incontro è di chiudere il ...

Decreto immigrazione - tensioni nel governo : falchi M5s contro Matteo Salvini - 'si rischia l'implosione' : Frenata del Movimento 5 stelle sul Decreto migranti in discussione lunedì prossimo al Consiglio dei ministri. Secondo una fonte di governo del M5s alcuni passaggi come l'abrogazione del permesso per ...

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro continua : 'La 'ndrangheta fa più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...