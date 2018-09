Marquez vola in FP3 - Rossi cade : è 18/o : ANSA, - ROMA, 22 SET - Marc Marquez si è confermato il più veloce anche nel terzo turno delle libere MotoGp del gran premio di Aragon. In 1'47"382 ha preceduto Cal Crutchlow, staccato di appena 11 ...

Aragon MotoGP - vola Marquez. Rossi cade : gli tocca la Q1 : Marc Marquez scatenato, Valentino Rossi in difficoltà, scivolato in curva 2 e costretto per via del 17° tempo a passare la prequalifica Q1 per accedere alla Q2. Le terze libere del GP di Aragon hanno ...

Marquez vola nelle libere : Marc Marquez spezza il dominio Ducati nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, valido per il Mondiale della MotoGp. Con il tempo di 1.47.382, lo spagnolo della Honda ha ...

MotoGP - scivolata di Marquez nelle qualfiche del Gp di Misano : lo spagnolo comincia a perdere colpi [FOTO E VIDEO] : Il pilota della Honda è scivolato a pochi minuti dalla fine delle qualifiche, correndo velocemente ai box per cambiare moto scivolata fastidiosa per Marc Marquez nel corso delle qualifiche del Gp di Misano, il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Honda a pochi minuti dalla fine della sessione. Moto distrutta e via verso il box, dove il leader della classifica mondiale è montato in sella ad una nuova moto per riprendere la via ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales vola sull’asciutto - Dovizioso secondo davanti a Marquez. Valentino Rossi decimo : E’ uno straordinario Maverick Vinales (Yamaha) quello del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), in un turno anticipato per le condizioni dell’asfalto e il pericolo pioggia che ha costretto anche gli organizzatori ad anticipare l’inizio della gare alle ore 12.30 italiane, l’iberico si è espresso su livelli eccezionali su pista asciutta. ...

MotoGP - GP Austria 2018 : Andrea Dovizioso vola nel warm-up e precede Marquez e Lorenzo. Male le Yamaha : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona e chiude al comando il warm-up del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Il pilota romagnolo chiude con il miglior tempo, 1:24.138 al termine di una serie di giri davvero eccellente, con gomma Soft e Media. Se, come pare, il suo ritmo è questo, le chance di vincere anche quest’anno al Red Bull Ring crescono in maniera sensibile. Tra lui e la seconda vittoria consecutiva, però, ci sarà Marc ...

MotoGP - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

