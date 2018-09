Marc Marquez | GP Aragon 2018 | “Ho commesso un errore nell’ultimo tentativo Sarà sfida

Marc Marquez - GP Aragon 2018 : “Ho commesso un errore nell’ultimo tentativo : Marc Marquez ha fatto segnare il terzo miglior tempo nelle qualifiche del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica iridata partirà in prima fila alle spalle delle due Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, che sono riuscite a piazzare il giro buono all’ultimo tentativo. Il nativo di Cervera era riuscito a fare già il miglior tempo nel primo run ma non è riuscito a ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta - Valentino Rossi (18°) cade ed è fuori dalla Q2 : Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow ...

Moto2 - GP Aragon. Libere 2 : comanda Marcel Schrotter davanti a Pecco Bagnaia - Alex Marquez 3° : Marcel Schrotter è il più veloce in pista, con il tempo registrato in FP1, ma è Pecco Bagnaia a mostrare il passo migliore. Il pilota della VR46, che domenica correrà il suo centesimo gran premio, ha ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Marc Marquez sfreccia nelle prove libere 2 - Dovizioso insegue. Valentino Rossi nono : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda ha stampato un roboante 1:47.382 proprio in chiusura di sessione grazie al quale è riuscito a lasciarsi alle spalle le accreditate Ducati che avevano brillato nella FP1 del mattino. Il Campione del Mondo è stato il migliore in assoluto quando si è trattato di montare la gomma soft al posteriore e ha dettato legge, ...

MotoGP - GP Aragon : curva 10 intitolata a Marc Marquez FOTO : Il circuito di Aragon ha deciso di intitolare la curva 10 della pista a Marc Marquez, che da queste parti è di casa, abitando ad appena 45 minuti di distanza dal tracciato. 'Non mi aspettavo una cosa ...

MotoGP - GP Aragon. Andrea Dovizioso : 'Il distacco da Marc Marquez? Ormai non penso più al Mondiale' : Il Motomondiale sbarca ad Aragon, una pista in cui gli spagnoli dominano Ormai da sei anni sia in qualifica sia in gara. Per stessa ammissione di Marquez, Aragon è un circuito che il pilota della ...

MotoGP Aragon - Marc Marquez : «Dobbiamo restare concentrati» : ALCANIZ - Marc Marquez detiene il record di successi sul circuito di Aragon, essendo riuscito a imporsi 4 volte al Motorland - una in Moto2 e tre in MotoGP - e infatti alla conferenza dei piloti ha ...

Marc Marquez - GP Aragon 2018 : “Il titolo si avvicina ma manca ancora qualcosa - correrò con attenzione” : Marc Marquez è apparso davvero sereno e fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del GP di Aragon 2018 di MotoGP. Il leader della classifica generale si presenta nel terzo appuntamento spagnolo sui quattro previsti con il vento in poppa e con la consapevolezza di poter ulteriormente allungare e chiudere i conti in vista del suo quinto titolo nella classe regina. Per il Cabroncito inoltre, una bella sorpresa ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la Ducati vuol continuare a vincere - Marc Marquez aggressivo o calcolatore? : Ormai ci siamo. E’ tempo del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri della classe regina sono pronti a sfidarsi su uno de tracciati maggiormente graditi. Tecnica e coraggio sono altamente richiesti per andar forte e lo show sarà assicurato. La Ducati, uscita vittoriosa nelle ultime tre gare disputate, ha voglia di allungare la sua striscia vincente. La GP18, specie in questo scorcio di stagione, ...

MotoGP - il grande progetto di Marc Marquez : superare il record di Mondiali di Giacomo Agostini : 15 titoli Mondiali vinti tra le classi 350cc e 500cc con 123 vittorie all’attivo. Sono questi alcuni dei numeri leggendari di Giacomo Agostini, leggenda del Motociclismo che con la MV Agusta e la Yamaha ha scritto pagine di storia sulle due ruote. Numeri che, sulla carta, sembrerebbero inattaccabili ma forse un pilota che può mettere in pericolo il record di Mondiali ottenuti c’è e ci riferiamo a Marc Marquez. Il 6 volte iridato, ...

Vuelta 2018 – Nel bus della Bora Hansgrohe spunta Marc Marquez : il regalo di Sagan è bellissimo [FOTO] : Marc Marquez alla Vuelta di Spagna: il campione del mondo di MotoGp incontra Peter Sagan E’ tutto pronto in terra iberica per la terzultima tappa della Vuelta di Spagna 2018: i ciclisti affrontano le ultime fatiche prima del podio finale di domenica che incoronerà il vincitore. Visita speciale, oggi, prima della partenza, per Peter Sagan: incontro tra campioni del mondo al bus della Bora-Hansgrohe. Marc Marquez ha infatti fatto ...

Il 'Dovi' detta legge e conquista Misano : Marc Marquez deve accontentarsi della 2^ piazza : Il dodicesimo appuntamento della Moto GP sorride all'Italia e ad Andrea Dovizioso. Il pilota forlivese è riuscito a tenere a bada fin dalla partenza Lorenzo e Marquez, con quest'ultimo che si è dovuto accontentare del secondo posto, dopo la caduta di Lorenzo a poche curve dal termine. Per il numero 4 della Ducati è il terzo successo stagionale, un assolo che gli consente di sorpassare Valentino Rossi in classifica e mettersi alle spalle del ...

Gp Misano - trionfa Andrea Dovizioso : che lezione a Marc Marquez. Cade Lorenzo - settimo Rossi : Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13° appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Il forlivese della Ducati ha preceduto al traguardo di Misano lo ...