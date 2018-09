Maran | il Cagliari ha preso gol facili

Serie A Cagliari - Maran : «Poco convinti negli ultimi 20 metri» : PARMA - E' un Rolando Maran amareggiato, dopo la sconfitta del suo Cagliari contro il Parma , e ai microfoni di Sky Calcio show traspare la sua delusione. Cosa non ha funzionato rispetto alla partita ...

Cagliari - Castro : 'Maran una garanzia. Abbiamo iniziato male - ma ci stiamo riprendendo' : Lucas Castro , centrocampista del Cagliari , ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Parma: ' Abbiamo iniziato malino, ma ci stiamo riprendendo partita dopo partita. Maran? Può essere una garanzia , lo conosco bene, so come lavora e quanto può dare. La ...

Serie A Cagliari - Maran si gode il ritorno di Joao Pedro : Cagliari - Un gol in una serata speciale: Joao Pedro è tornato e Maran se lo coccola, considerandolo un nuovo acquisto per il suo Cagliari . Lontani anni luce i momenti di sconforto dopo la doppia ...

Serie A Cagliari - Maran : «Milan forte - ma per noi è uno stimolo» : Cagliari - Il Cagliari di Rolando Maran è atteso dalla sfida casalinga contro il Milan : "Al rientro dalla sosta ci sono sempre incognite, in questo caso i nazionali sono tornati integri e chi si è ...

Cagliari - Maran : "All'Atalanta toglierei il collettivo. Dobbiamo mostrare identità" : Maran si sofferma su Bradaric, vice campione del mondo. "In allenamento i progressi sono nitidi, sta crescendo molto e la sua condizione è alla pari degli altri". Insomma, la caccia per la maglia del ...

Cagliari - Maran : “con l’Atalanta sfida difficile” : Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta e Rolando Maran è fiducioso: “La squadra ha lavorato in settimana nel migliore dei modi – ha detto il tecnico alla vigilia – e molto spesso quel che si riesce a fare in allenamento, si fa anche la domenica. L’Atalanta è la squadra peggiore da affrontare in questo momento, ma anche noi abbiamo la nostra identità: dobbiamo essere compatti. Se riusciamo a farlo ...

Cagliari - Maran : 'Atalanta squadra durissima da affrontare' : Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta. Con un obiettivo: cancellare la brutta impressione della prima uscita stagionale a Empoli. In mezzo, però, c'è la buona prestazione in casa col ...

Serie A Cagliari - Maran : «Il rigore ci ha rovinato la festa» : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il 2-2 col Sassuolo : "Dovevamo dimostrare che la sconfitta con l' Empoli fosse un episodio isolato e ci ...

Cagliari - Maran : “vogliamo vincere” : Domani alle 20.30 sarà l’esordio alla Sardegna Arena: l’avversario è il Sassuolo che ha battuto domenica scorsa con l’Inter. “La squadra – ha detto l’allenatore Rolando Maran nella presentazione della gara – ha lavorato con la rabbia necessaria dopo questa falsa partenza. Domenica era una squadra troppo diversa da quella che avevo vista prima: da lì bisogna partire con la carica ...

Maran : "A Empoli non si è visto il vero Cagliari" : Empoli. Ronaldo Maran parla di giornata storta e di un Cagliari che si è mostrato diverso dalle precedenti apparizioni per spiegare il brutto stop registrato a Empoli. "Non abbiamo fatto la partita ...

Cagliari - Maran : 'A Empoli con grande entusiasmo' : 'Non vedo l'ora di cominciare. C'è grande entusiasmo, lo si percepisce entrando negli spogliatoi o nel campo di allenamento. Vedo che i ragazzi si stanno approcciando nel modo giusto, stiamo lavorando ...

Serie A Cagliari - Maran : «Empoli insidioso - avrà una motivazione in più» : Cagliari - L'allenatore del Cagliari , Rolando Maran , ha parlato ai microfoni rossoblu alla vigilia dell'esordio dei sardi contro l' Empoli al Castellani: "Le neopromosse hanno una motivazione in più,...

Cagliari - a tutto Maran : il calciomercato - la condizione dei nuovi arrivati e le ultime di formazione : Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, si è detto pronto per la gara d’esordio contro il Cagliari, Bradaric però non sarà nell’11 titolare Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, quest’oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa pre-partita della stagione. L’allenatore del club sardo ha fatto presente come il neo arrivato Bradaric non sia ancora pronto per l’esordio dal primo minuto: “Bradaric sta ...