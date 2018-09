Mara Venier a Tale e Quale spiazza tutti | l’appello a Carlo Conti

Mara VENIER/ Quelle pomiciate sulle note di "Se telefonando" (Tale e quale show) : MARA VENIER, conduttrice di Domenica In, sarà ospite di Carlo Conti nella seconda puntata di Tale e quale Show nel ruolo di quarto giudice. Appuntamento in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 23:33:00 GMT)

Tale e quale show 2018 - seconda puntata/ Cast e diretta : Mara Venier indiscreta con Guendalina Tavassi : Tale e quale show 2018, diretta seconda puntata: classifica ed esibizioni. Su Rai1 questa sera, venerdì 21 settembre torna il programma di Carlo Conti: Mara Venier quarto giudice.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:27:00 GMT)

MARIO ERMITO È TOMMASO PARADISO/ Video - per Mara Venier : "Bello e bravo!" (Tale e Quale Show 2018) : MARIO ERMITO é TOMMASO PARADISO, Tale e Quale Show: nella seconda puntata del programma targato Rai Uno interpreterà il frontman dei TheGiornalisti dopo aver fatto Enrique Iglesias.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:15:00 GMT)

TALE E QUALE SHOW 2018 - SECONDA PUNTATA/ Cast e diretta - Mara Venier : "Ecco la canzone con cui pomiciavo" : TALE e QUALE SHOW 2018, diretta SECONDA PUNTATA: classifica ed esibizioni. Su Rai1 questa sera, venerdì 21 settembre torna il programma di Carlo Conti: Mara Venier quarto giudice.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:10:00 GMT)

TALE E QUALE SHOW 2018 - SECONDA PUNTATA/ Diretta - Mara Venier giudice : Mediaset risponde (21 settembre) : TALE e QUALE SHOW 2018, Diretta SECONDA PUNTATA: classifica ed esibizioni. Su Rai1 questa sera, venerdì 21 settembre torna il programma di Carlo Conti: Mara Venier quarto giudice.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:58:00 GMT)

Mara Venier/ “Lamberto Sposini? Gli devo tutto - mi ha dato la lezione più grande” (La Vita in Diretta) : Mara Venier a La Vita in Diretta: “Lamberto Sposini? Gli devo tutto, mi ha dato la lezione più grande. Rai la mia casa, ma grazie Maria De Filippi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 - seconda puntata/ Diretta - Mara Venier giudice : frecciatina da Cirilli (21 settembre) : Tale e Quale Show 2018, Diretta seconda puntata: classifica ed esibizioni. Su Rai1 questa sera, venerdì 21 settembre torna il programma di Carlo Conti: Mara Venier quarto giudice.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Mara Venier ad Anzaldi : "Cunnilungus? Conosci bene la parola" : Dopo l'avvio di Domenica In con al timone Mara Venier si sono aperte alcune polemiche per dei termini usati nel corso della puntata. Parole a sfondo sessuale come ad esempio "cunnilingus" e "passera". Sono bastate queste sbavature per innescare la reazione del dem Michele Anzaldi della commissione di Vigilanza Rai.Anzaldi ha subito messo nel mirino la trasmissione chiedendo alcuni approfondimenti da parte di Viale Mazzini. Ma pronta è arrivata ...

TALE E QUALE SHOW 2018 - SECONDA PUNTATA/ Diretta - Mara Venier giudice : Luxuria vincerà ancora? (21 settembre) : TALE e QUALE SHOW 2018, Diretta SECONDA PUNTATA: classifica ed esibizioni. Su Rai1 questa sera, venerdì 21 settembre torna il programma di Carlo Conti: Mara Venier quarto giudice.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:45:00 GMT)

Mara Venier/ La regina di Domenica In ospite di Carlo Conti (Tale e quale show) : Mara Venier, conduttrice di Domenica In, sarà ospite di Carlo Conti nella seconda puntata di Tale e quale Show nel ruolo di quarto giudice. Appuntamento in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Mara Venier e Rai sotto accusa - istruttoria in corso su Domenica in : ecco cos'è successo : FUNWEEK.IT - La prima puntata della nuova stagione di Domenica In, guidata da una frizzantissima Mara Venier, ha premiato la trasmissione per gli ottimi ascolti che ha riscosso, ma ciò non...

Domenica In - anticipazioni : Romina Power torna da Mara Venier : Romina Power ritorna da Mara Venier a Domenica In Reduce da una prima puntata di grande successo in termini di ascolti e contenuti, Mara Venier ritorna il 23 settembre con Domenica In. Tra gli ospiti ci sarà un ritorno molto gradito: Romina Power. Uno degli interventi più seguiti nella scorsa puntata è stato proprio quello della cantante. Ovviamente ha anche parlato del suo rapporto con Al Bano Carrisi. La Power porta da sempre dentro sè se il ...

Mara Venier e Rai sotto accusa. Istruttoria in corso su Domenica in : ecco cosa è successo : FUNWEEK.IT - La prima puntata della nuova stagione di Domenica In , guidata da una frizzantissima Mara Venier , ha premiato la trasmissione per gli ottimi ascolti che ha riscosso, ma ciò non è bastato ...

Tale e Quale Show 2018 - Seconda puntata/ Diretta : Mara Venier quarto giudice (21 settembre) : Tale e Quale Show 2018, Diretta Seconda puntata: classifica ed esibizioni. Su Rai1 questa sera, venerdì 21 settembre torna il programma di Carlo Conti: Mara Venier quarto giudice.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 07:02:00 GMT)