Maltempo | fango e detriti sulla statale di Licata | traffico bloccato

Maltempo Sicilia : fango e detriti sulla statale SS123 di Licata : Traffico provvisoriamente bloccato sulla SS123 “di Licata” a causa della presenza di fango e detriti sulla carreggiata: l’interruzione riguarda entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Licata, in provincia di Agrigento. Sul posto squadre di Anas e dell’impresa di pronto intervento per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. L'articolo Maltempo Sicilia: fango e ...

Maltempo - forte temporale nella notte a Fiumicino : smottamento di fango e detriti : Il forte temporale della scorsa notte sul litorale romano ha provocato lo smottamento di terreno collinare, con fango e detriti, sulle strade nelle zone di Castiglione e via Crescini, ad Aranova, nella parte nord di Fiumicino. “La scorsa notte è piovuto abbondantemente e nella zona limitrofa al fontanile si sono riversati fango e detriti. Abbiamo fatto intervenire immediatamente una squadra edile. Il fango verrà rimosso con un mezzo ...

Maltempo in Puglia : allagamenti nel Gargano - detriti e fango nelle strutture turistiche : Ondata di Maltempo nella serata di ieri su gran parte del Gargano: la situazione più critica si è registrata a Lido del Sole, una frazione di Rodi Garganico, dove gli allagamenti sono stati numerosi (interessati campeggi, bed & breakfast e altre strutture turistiche). Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Bari in supporto a quelle foggiane, con idrovore e altri macchinari per i prosciugamenti. Molte strade della zona, ...

Maltempo Calabria - Tansi : abitazioni e lidi investiti da acqua e fango : Il Capo della Protezione civile della Regione Calabria si trova nel Vibonese per coordinare le attività, a seguito dell’ondata di Maltempo che ha generato disagi e allagamenti soprattutto tra Nicotera e Joppolo. “Da quando e’ stata diramata l’allerta arancione abbiamo provveduto a sistemare sacchi di sabbia, circa 1.200, nei punti piu’ critici che si sono aggiunti a quelli posizionati lo scorso giugno quando si ...

Maltempo : torrente di acqua e fango in un paese del Sassarese : Bomba d’acqua nel Sassarese, dove la forte pioggia ha creato gravi disagi a Bono. Le precipitazioni hanno, infatti, appesantito e smosso una porzione di terreno in prossimità di un canale di scolo, ostruendolo. Il canale ha così deviato il suo deflusso e un torrente d’acqua e fango e’ arrivato all’interno del paese coinvolgendo due autovetture in sosta. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco arrivate ...

Maltempo Calabria : smottamenti - fango e detriti sulle strade nel Vibonese : Disagi nel Vibonese a causa del Maltempo. smottamenti, fango e detriti a causa della pioggia vengono segnalati a Tropea, Santa Domenica di Ricadi, Parghelia e Zambrone. Non si segnalano al momento danni ma diverse sono le arterie stradali allagate che stanno provocando rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale numero 23, meglio nota come “Strada del Mare”. L’allerta meteo di livello arancione, diramata dalla ...

Maltempo Sicilia : Statale chiusa per fango e detriti nel Catanese : chiusa per fango e detriti la strada Statale 192 “Della Valle del Dittaino”, nel tratto tra Raddusa a Catenanuova, in provincia di Catania. Lo rende noto l’Anas, riferendo della presenza di materiale in carreggiata a causa delle forti piogge. Squadre sul posto per il rapido ripristino della viabilità. L'articolo Maltempo Sicilia: Statale chiusa per fango e detriti nel Catanese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia - fango e detriti : bloccata la stata 624 Palermo – Sciacca : Traffico bloccato sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, tra gli svincoli di Poggioreale e Carbone, per la presenza, a causa di condizioni meteo avverse, di fango e detriti in carreggiata. Segnalate deviazioni per percorsi alternativi. L'articolo Maltempo Sicilia, fango e detriti: bloccata la stata 624 Palermo – Sciacca sembra essere il primo su Meteo Web.

Massafra, violento nubifragio: strade allagate da fango e acqua. Video ultime notizie, maltempo si abbatte su Taranto: numerosi disagi anche a Statte.

Maltempo - allagamenti a Capalbio : fango e rami nelle strade : Toscana interessata da forte Maltempo in questa vigilia di ferragosto. I temporali hanno colpito anche Capalbio (Grosseto) con allagamenti sul reticolo stradale rurale tra la collina e il mare. Solo ore dopo è stata ripristinata la percorribilità nelle strade comunali di Macchiatonda, Barucola, Emilia, Legaccioli: erano state invase da acqua, fango, rami e alberi caduti. “Grazie ai volontari della Racchetta – scrive il sindaco di ...