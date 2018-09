Malore in acqua morto un uomo a Gera Lario

Malore in acqua : muore sub all’Isola del Giglio : Un sub ha accusato un improvviso Malore appena entrato in acqua per fare un’immersione, ed è morto poco dopo malgrado i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: è accaduto questa mattina all’Isola del Giglio (Grosseto). Secondo quanto ricostruito, il 54enne, di origine cubana ma residente a Porto Recanati (Macerata), era appena entrato in acqua di fronte alla scogliera de Le Scole (nello stesso punto dove naufragò la ...

Malore in acqua di fronte all'ex Camping. Muore 61enne : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Si è aperta con una tragedia questa seconda domenica di agosto. Un uomo di 61 anni è morto nel tratto di spiaggia di fronte al ex camping di San Benedetto. L'uomo, poco dopo ...

Turista entra in acqua ma non torna più - familiari la trovano morta : Malore per il caldo : La tragedia a Marina di Pietrasanta dove la vittima, originaria di Carpi, era in vacanza con i familiari. La donna stroncata da un malore mentre era in acqua, inutili gli interventi dei bagni e poi dei medici del 118. Il marito e la nipote la stavano ancora cercando quando i militari hanno comunicato loro la triste notizia.Continua a leggere

Bagnante imperiese di 62 anni stroncato da Malore uscito dall'acqua : Un Bagnante di 62 anni, Nedo Ranise, di Cipressa, è stato stroncato da un malore, dopo essere uscito dall'acqua, nel pomeriggio in una spiaggia del Prino di Imperia. Stando a quanto ricostruito, ...

«Nessun Malore - Sara è annegata in piscina» Video La vicenda|Pericoli in acqua : L’esito dell’autopsia sul corpo della ragazza risucchiata dal bocchettone della piscina dell’hotel. Quattro indagati fra cui il proprietario dell’hotel. Il racconto dell’americano che ha provato a salvarla: «Ho provato a trascinarla via ma era intrappolata»

Sperlonga : «No Malore - Sara è annegata in piscina» Video La vicenda|Pericoli in acqua : L’esito dell’autopsia sul corpo della ragazza risucchiata dal bocchettone della piscina dell’hotel. Quattro indagati fra cui il proprietario dell’hotel. Il racconto dell’americano che ha provato a salvarla: «Ho provato a trascinarla via ma era intrappolata»

Sperlonga : «Nessun Malore - Sara è morta annegata» Video La vicenda|Pericoli in acqua : L’esito dell’autopsia sul corpo della ragazza risucchiata dal bocchettone della piscina dell’hotel. Quattro indagati fra cui il proprietario dell’hotel. Il racconto dell’americano che ha provato a salvarla: «Ho provato a trascinarla via ma era intrappolata»