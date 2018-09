Magliana | area giochi in balia dei vandali Garipoli FDI | immediata richiesta di

romadailynews

: MAGLIANA, AREA GIOCHI IN BALIA DEI VANDALI #GARIPOLI (FDI): IMMEDIATA LA RICHIESTA DI… - romadailynews : MAGLIANA, AREA GIOCHI IN BALIA DEI VANDALI #GARIPOLI (FDI): IMMEDIATA LA RICHIESTA DI… -

(Di sabato 22 settembre 2018) “Assurda nuova situazione di degrado ed insicurezza nell’sita in Lungotevere dellaaltezza Pian Due Torri”, così in una nota ValerioCapogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali in Municipio XI. “la nostra– continua– al Gruppo XI Marconi della Polizia Locale di sgombero dell’insediamento di nomadi e camper nella limitrofaparcheggio sita in Lungotevere della. Nota già protocollata in data 5.9.2018. “L’ennesima– ribadisce- dopo l’ultimo attoco e la presenza di “graffiti” offensivi contro bambini italiani che hanno deturpato le attrezzature ludiche. La medesimache solo lo scorso 11.9.2018 era stata danneggiata e lesa dalla presenza di escrementi neipoi bonificati dall’intervento dell’ ANVVFC Roma ...