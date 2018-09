Ma si può dare il reddito di cittadinanza solo ai cittadini italiani?

Perché il reddito di cittadinanza non può andare solo agli italiani" : Smentendo da un lato il ministro dell'Economia Giovanni Tria , che invece apriva agli stranieri, e facendo contento dall'altro lato il collega di governo Matteo Salvini . Peccato, pero', che il ...

Sanità - il governo sta per dare autonomia alle Regioni. Ma la salute non si può delegare : Entro il 22 ottobre in coincidenza con l’anniversario del referendum sulla autonomia promosso dalla Regione Veneto, lo scorso anno, la ministra degli Affari regionali, Erika Stefani, porterà in Consiglio dei ministri un disegno di legge con il quale si dispone il trasferimento delle competenze in materia sanitaria, insieme ad altre 22 materie, dallo Stato centrale alla Regione Veneto. A seguire sono previsti provvedimenti analoghi per la ...

Bimbi uccisi a Rebibbia - la procura cerca il padre : 'È l'unico che può dare ok a donazione organi' : Si cerca il papà dei due piccoli uccisi dalla mamma all'interno nel carcere di Rebibbia . Si chiama Ehis, è nigeriano. A lanciare l' appello la procura di Roma . ' Purtroppo anche il secondo bambino è ...

Convocazioni per le supplenze : cosa fare quando non si può andare personalmente : Tempo di Convocazioni per conferire le supplenze al personale educativo docente e ATA. Può accadere di trovarsi in condizione di non poter andare nel luogo di assegnazione degli incarichi. La soluzione per superare questo problema si trova all’art. 3, comma 2 del regolamento delle supplenze. Alleghiamo di seguito anche la circolare emanata dal Miur lo scorso 28 agosto 2018 con tutte le indicazioni utili. supplenze2018_2-2 Art. 3 comma 2 del ...

La rabbia di Di Maio contro Tria sulla manovra : Se continua così può andare a casa : Alla fine del vertice sulla manovra Luigi Di Maio era infuriato. Ha convocato i suoi con un sms per condividere la sua rabbia, che si rivolge in particolare contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La battaglia più grande per il vicepremier M5S è quella sul reddito di cittadinanza. Sono però anche altri i punti di scontro all'interno del governo: tra questi la vicenda della ricostruzione del ponte Morandi e del commissario straordinario ...

Psg - Al-Khelaifi si schiera al fianco di Buffon : “può dare molto dentro e fuori dal campo” : Al-Khelaifi ha parlato di Gigi Buffon, ma anche delle polemiche con il Real Madrid e con il presidente della Liga Tebas “Buffon può dare molto al Psg, dentro e fuori dal campo. E’ una leggenda e la sua esperienza è necessaria. Per noi il fatto che difenda i nostri colori è motivo di orgoglio”. Lo dice il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, parlando del portiere in un’intervista al quotidiano ...

Italia può tagliare spesa inefficiente e dare priorità a investimenti : Moscovici sta lavorando a stretto contatto con il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un "clima costruttivo". , CC - www.ftaonline.com,

"Mio figlio ha vinto la leucemia. Ma dopo chemio e trapianto non può andare a scuola a causa di bambini non vaccinati" : Ha 8 anni, la sorellina di due anni più grande gli ha donato il midollo osseo salvandogli la vita. Ora il piccolo Thomas (nome di fantasia , ndr), dopo chemio e trapianto, è costretto a rimanere a casa da scuola perché cinque bambini "no vax" della sua classe non sono vaccinati e, senza difese immunitarie, lui rischierebbe di morire. La sua dottoressa, che esercita in un piccolo paese del Veneto, ha raccontato al Corriere ...

Sconfigge la leucemia a 8 anni - ma non può andare a scuola a causa di 5 bimbi no vax : A otto anni ha sconfitto la leucemia grazie anche alla donazione del midollo da parte della sorellina e a una pesante chemioterapia, ma ora che sta bene il caos sui vaccini gli impedisce una 'normalè ...

Vince la leucemia - ma non può andare a scuola : nella sua classe cinque bambini non sono vaccinati : Intanto, il mondo politico interviene, proprio partendo dal 'Milleproroghe'. Ettore Rosato, Pd,, vice presidente della Camera, critica la probabile eliminazione dell'obbligo vaccinale previsto dalla ...

No vax in classe - bimbo con leucemia non può andare a scuola/ Cinque suoi compagni non sono vaccinati : No vax in classe, bimbo con leucemia non può andare a scuola. Cinque suoi compagni non sono vaccinati, un rischio troppo alto per il piccolo di appena 8 anni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:36:00 GMT)

Sconfigge la leucemia a 8 anni ma non può andare a scuola perché ci sono bimbi non vaccinati : La storia di un bambino veneto di 8 anni che dopo aver affrontato la terribile malattia e averla sconfitta con l'aiuto di un trapianto si è ritrovato a fare i conti con le scelte novax di alcuni genitori dei suoi compagni di scuola. Nella sua classe ci sono diversi bimbi non vaccinati che potrebbe comprometterne la sua già precaria salute.Continua a leggere

Sconfigge la leucemia a otto anni - ma non può andare in classe per i no vax : TREVISO - Ha otto anni ma da domani, mentre tutti i suoi amici partiranno con lo zaino in spalla per il primo giorno di scuola , lui dovrà restare a casa. Già, perché Andrea, nome di fantasia che ...

Bimbo di 8 anni sconfigge la leucemia grazie al midollo della sorellina - ma non può andare a scuola : ci sono 5 no vax : ... gente che sproloquia dimenticando che non pratichiamo più l'antivaiolosa visto che l'organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l'ultimo caso di vaiolo al mondo risale al 1978. Intanto i ...