M5s-Lega | l’alleanza giallo-verde e le scadenze insuperabili

Vertice su Manovra. Lega e M5s puntano a oltre il 2% : si apre trattativa sul deficit : ... il ministro per gli affari con il parlamento Riccardo Fraccaro, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, la sottosegretaria pentastellata all'economia Laura Castelli e il sottosegretario all'...

Compromesso Lega-M5s : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Ma un conto sono i numeri, un altro la politica, l'arte magica di cambiare idee e proposte. Nella difficile convivenza di governo, è scontato che spesso bisogna muoversi nella logica del Compromesso ...

Compromesso Lega-M5s : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Luigi Di Maio, in versione sovranista dice che il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani. E dunque, a suo avviso, aveva ragione il sovranista per eccellenza, Matteo Salvini, e torto il ministro dell’Economia Giovanni Tria che in realtà l’altro ieri non ha fatto altro che citare la platea considerata dal M5S in campagna elettorale. ...

Compromesso Lega-M5s : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Il M5S chiede il 2,6 per cento di deficit, un punto in più rispetto a quanto il ministro dell'Economia era disposto a concedere. Tria strabuzza gli occhi, spiega che è impossibile, che Bruxelles non ...

Decreto Genova - i fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5s e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : M5s-Lega - accordo con Tria sulla manovra economica? (22 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: passi avanti nella manovra economica. Guerra olimpica in seno al Governo. Via libera per Foa Presidente. Traghetto affonda, 100 morti (22 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Manovra e promesse elettorali - Lega e M5s : “Vittoria su Tria”. Ma il ministro getta acqua sul fuoco : Ondata di ottimismo da Lega e Movimento 5 Stelle, al termine del primo round di vertici governativi in vista dell’aggiornamento del Documento di economia e finanza. I gialloverdi lasciano infatti trapelare piccole e grandi vittorie sui temi più cari al loro elettorato, ma il ministro del Tesoro invita alla prudenza e da qui a venerdì 28 settembre, giorno del varo del Def, le cose potranno cambiare ancora molto. In ogni caso ...

Rai - Marcello Foa presidente : ora partita su direttori/ Ultime notizie : sfida M5s-Lega per Tg e direzioni Rete : Rai, Marcello Foa presidente: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall’incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:45:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - scontro Lega-M5s - Forza Italia : “Ma Toninelli c’è o ci fa?” : Il ministro Danilo Toninelli rilancia l'idea della candidatura singola di Torino alle Olimpiadi 2026. Ma il Carroccio tira dritto: "Vicenda chiusa". Forza Italia attacca: "Giorgetti dice che non c'è più la candidatura dell'Italia, parla a nome della Lega o del governo? Toninelli c'è o ci fa?".Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti stoppa Silvio Berlusconi : 'Lega e M5s governeranno per 5 anni' : Piano a dire che il centrodestra è rinato. Pochi minuti dopo la fine del vertice di giovedì ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni , infatti, il sottosegretario alla ...

I tg della Rai gialloverde. Foa presidente Rai sblocca la partita M5s-Lega sui direttori : C'è chi parla di telefonate concitate, sms furenti, autocandidature lanciate a tempo scaduto. Ma, a parte qualche ritocco in extremis, la Rai dell'era Salvini-Di Maio, secondo qualcuno, è già fatta. I contendenti non hanno aspettato l'incoronazione ufficiale di Marcello Foa - dopo il voto del cda ormai presidente Rai in pectore, in attesa della Vigilanza - per mettere a punto ognuno la propria strategia. La partita non si ...

Sondaggi Politici/ Lega e M5s 'boom' al 30% - crisi Pd : Centrodestra unito vale il 44 - 5% : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega e M5s al 30%, stallo Pd e crisi Berlusconi. Centrodestra unito vale il 44%.

Livorno : via libera alla cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri - scontro tra M5s e Lega : A Livorno sembra che l'accordo politico tra 5 Stelle e Lega a livello nazionale non abbia avuto eco. Non è la prima volta che nel capoluogo toscano i due partiti che ora rappresentano il governo si scontrano, anche con toni molto pesanti, tanto da diventare un problema per Salvini e Di Maio. Il comune di Livorno, guidato dal sindaco grillino Nogarin, ha approvato la mozione di una lista civica di sinistra sulla concessione della cittadinanza ...

