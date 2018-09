Casalino : «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo». Il Pd attacca - M5s lo difende : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra...

Il M5s difende Casalino : "Nei ministeri c'è chi rema contro" : "Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del Movimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse". La difesa parte da un post pubblicato questa mattina sul Blog delle Stelle. I vertici del Movimento 5 Stelle si schierano compatti al fianco del portavoce del presidente del Consiglio dopo la diffusione della registrazione di un ...

Sgarbi difende la massoneria e se la prende con Sarti (M5s) : “Imbecille diventata deputata grazie a un comico” : “È un imbecille diventata deputata grazie a un comico. Speriamo di potercene liberare presto”. L’attacco è del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, che ha criticato l’iniziativa di Giulia Sarti (M5s), presidente della Commissione Giustizia, intenzionata a dare il via libera a una commissione stragi perché “cosche, servizi segreti e massoni sono legati da un filo conduttore“. Sgarbi era ospite a Roma di ...

Oggi vertice di maggioranza su manovra economica. Lega-M5s trattano - Tria deve difendere i parametri : Il ministro Tria cerca di far quadrare i conti, in mezzo ai due alleati: 'sì al reddito ma non per stare a casa' dicono i cinquestelle. 'Va bene la flat tax ma non per i ricchi'replica l'area leghista ...

Consob - M5s-Lega all'attacco di Nava - ma Padoan lo difende : Non è d'accordo con l'analisi di Lega e M5S, l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che, rispondendo a Radiocor parla di un iter di nomina 'legittimo' per un 'ruolo cruciale': 'La proposta ...

Abruzzo e Lazio uniti per difendere il Liri - sopralluogo del M5s nel territorio : L'Aquila - Definire le strategie d’intervento per il ripristino di condizioni di salubrità e resilienza per il fiume e porre basi di conoscenza comune al fine di affrontare il tema della tutela delle acque del bacino del Liri. E’ questo il fine del sopralluogo effettuato il 2 settembre dal consigliere regionale M5S Abruzzo Gianluca Ranieri e dal consigliere regionale del M5S Lazio Loreto Marcelli. Con loro anche Bruno Baldassarre, ...

Razzismo - fronda M5s contro Salvini : Conte lo difende/ "Chi pensa sia razzista sbaglia di grosso" : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Accusato di assenteismo - Mura si difende : "Io abbandonato dal M5s" : Il deputato e velista di fama internazionale respinge le accuse di avere mancato il 97% dei lavori parlamentari

M5s - il recordman di assenze Andrea Mura si difende : 'Faccio politica in barca' - Il movimento : 'Allora si dimetta' : Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo. Mentre i comuni cittadini per ricevere uno stipendio devono andare a lavoro per Mura la logica per cui lo Stato ti paga e tu devi ...

M5s - Mura : 'Io assente in Aula? Faccio politica in barca per difendere gli Oceani' : Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo'. Con un video della sua pagina di Facebook il deputato di Forza Italia, replica alle giustificazioni del deputato penta-stellato ...