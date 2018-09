“L’uomo più importante della mia vita” | chi è Mauro Berardi | l’ex di Barbara D’Urso

caffeinamagazine

(Di sabato 22 settembre 2018)D’Urso è sempre nel mirino. La conduttrice, tornata da poco anche al timone di Domenica Live dopo aver ripreso la diretta giornaliera con Pomeriggio Cinque, finisce spesso al centro delle polemiche per i suoi programmi e difficilmente replica. ‘Guarda e passa’, come si suol dire, e va avanti. Ma di recente ha voluto rispondere a chi la critica con tanto ardore. Lo ha fatto alla vigilianuova edizione del suo salottodomenica e sulle pagine de Il Messaggero. In pratica Carmelita ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ha rivelato di essere stufa di un certo snobismo nei confronti dei suoi programmi e si sarebbe scagliata contro i detrattori con queste parole: “Non mi importa delle critiche anche se a volte mi girano i cog***i ma poi lascio stare”. E ancora: “Il trash piace ovunque a tantissima gente. Più pietre mi lanciano addosso, ...