L' ultimo saluto ad Andrea Barone

A Vittoria l'ultimo saluto ad Angelo Di Falco : Tutta Vittoria oggi pomeriggio si e' fermata per dare l'ultimo saluto al 23enne, Angelo Di Falco, il giovane vittoriese morto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 9 settembre sulla Vittoria ...

A Vittoria l'ultimo saluto ad Angelo Di Falco : Oggi nella chiesa della Madonna delle Lacrime si sono tenuti i funerali del 23enne vittoriese, Angelo Di Falco, morto in un incidente stradale

L'ultimo saluto a Maria Sensi - Rosella : "Ora è vicino a Franco" : Mi piace pensare che ora si sia riunita al suo amato Franco e che ora possano stare insieme. E magari vedersi la loro Roma ". Queste le parole di Rosella Sensi , figlia maggiore di Maria Sensi ed ex ...

Una folla per l'ultimo saluto a Jacopo : Tante persone hanno partecipato al funerale del batterista 26enne morto per cause ancora in corso di accertamento

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto di Torino : “Ha riportato il senso della fabbrica in città” : "Ha ricostruito il senso della fabbrica in rapporto alla città che con la fabbrica era cresciuta e sulla fabbrica aveva costruito il suo destino" ha ricordato l’arcivescovo di Torino nel corso della funzione religiosa di commemorazione per il top manager italo canadese, fortemente voluta dalla dirigenza del gruppo Fca.Continua a leggere

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto della Fiat a Torino con manager e operai : La cerimonia pubblica in ricordo dell'ex amministratore delegato di Fca scomparso nel luglio scorso è in programma venerdì mattina al duomo di Torino alla presenza di tutti i vertici del gruppo ma anche delle rappresentanze degli operai. Non mancheranno anche le rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali.Continua a leggere

Bimbo morto : palloncini per ultimo saluto : ANSA, - NUORO, 7 SET - Dolore, lacrime e palloncini bianchi in volo questo pomeriggio a Irgoli, Nuoro, al funerale del piccolo Richard Mulas, il bambino di 7 anni di Irgoli annegato domenica scorsa ...

L'ultimo saluto alla drag queen La Karl du Pigné : la comunità gay piange Andrea Berardicurti : Se ne è andata sulle note di Annie Lennox, forse la sua cantante preferita, certamente una delle sue muse, a cui aveva dedicato anche un tributo. C'erano tutti, oggi, per L'ultimo saluto. E la sede ...

Lindsay Kemp - l'ultimo saluto al cimitero acattolico di Roma : Lindsay Kemp riposerà accanto alla sua amatissima madre, nel cimitero acattolico di Roma. Oggi i funerali del coreografo, morto il 24 agosto a Livorno, le cui ceneri sono state sepolte accanto a Marie ...

Usa - ultimo saluto a John McCain : 18.35 ultimo saluto oggi a John McCain. Grande assente il presidente Donald Trump che non è stato invitato al funerale dell'81enne senatore repubblicano. Tra gli altri, a omaggiare McCain,morto il 25 agosto per un tumore, anche gli ex presidenti Barack Obama e George W. Bush. Dopo la cerimonia funebre di oggi, McCain verrà sepolto domani in una cerimonia privata nel cimitero dell'Accademia navale di Annapolis, nel Maryland.

Aretha Franklin - per l’ultimo saluto alla regina del soul presenti anche i Clinton - Stevie Wonder e Jesse Jackson : Una diva fino alla fine. Per l’ultimo saluto alla regina del soul, Aretha Franklin, nulla è stato ordinario: dall’evento organizzato in suo onore, la sera prima, al Chene Park, alla cerimonia nella chiesa pentecostale Greater Grace Temple di Detroit, nel Michigan. La città si è raccolta attorno all’artista che il suo biografo, David Ritz, ha definito ai microfoni della Cnn come “il nutrimento della città, la sacerdotessa della ...

Gli abitanti dell'Arizona in fila per un ultimo saluto a McCain : Phoenix, askanews, - L'Arizona ha dato il suo ultimo saluto a John McCain, il senatore ed eroe di guerra deceduto sabato scorso mettendo fine a una battaglia durata un anno contro un cancro al ...

L'ultimo saluto del Molise a Fabio Melanitto : oggi i funerali del 33enne ucciso in Messico : Il giovane freddato con 5 colpi di pistola. La cerimonia questo pomeriggio a Ripa Teatina, dove risiede la sorella del cantante italo-venezuelano. Sconcerto e dolore a Termoli e a Campomarino, comuni ...

Aretha Franklin - l’ultimo saluto alla regina del soul : Tacchi a spillo, abito rosso e gambe incrociate. L’ultimo saluto alla regina del soul Aretha Franklin, che si è spenta il 16 agosto scorso a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas, non poteva essere altrimenti. E sono migliaia i fan che le rendono omaggio alla camera ardente allestita presso il Charles H. Wright Museum for African American History di Detroit (lo stesso museo in cui era stata allestita anche la camera ...