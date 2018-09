Luca Telese e le continue frecciate a Rete 4 | E' un gioco | ci sfottiamo La7 ha un

La7 - Luca Telese punzecchia ancora «gli amici di Rete4». Ma ai telespettatori che gliene frega? : Luca Telese, Otto e mezzo Luca Telese ha un chiodo fisso. Quasi un’ossessione. Ultimamente, ogni qual volta si affaccia sugli schermi di La7, il giornalista sardo non perde l’occasione per lanciare affilate frecciatine agli “amici di Rete4“, con l’obiettivo di rinfacciare a questi ultimi la primazia del canale terzopolista negli ascolti dell’access prime time. Lo ha fatto anche ieri sera a Otto e ...

In Onda - Luca Telese vs Rete4 : «Hanno dovuto fare una onlus senza pubblicità per inseguirci» : Luca Telese Volano coltelli tra La7 e Rete4. E a scagliarli è proprio lui: Luca Telese. Ieri sera il conduttore di In Onda non si è trattenuto e, poco prima di lanciare la pubblicità, ha rifilato una stilettata polemica a Mediaset che con Barbara Palombelli ed il suo Stasera Italia ha deciso di competere apertamente con il canale terzopolista. Poco prima di andare in break, il giornalista cagliaritano ha affermato: “Pochi istanti di ...

Lilli Gruber - la gaffe “In Onda” di Luca Telese/ “Il suo nuovo libro? Ci sono tante scene di…” - gelo in studio : Luca Telese intervistando Lilli Gruber ospite della sua trasmissione “In Onda”, ha fatto una confessione molto spinta, facendo calare il gelo.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:25:00 GMT)

Radio 24 - Luca Telese fuori da 24 Mattino : "Volevano un conduttore più istituzionale" : Luca Telese commenta per la prima volta la sua sostituzione ai microfoni di 24 Mattino, che dal prossimo 3 settembre sarà condotto da Maria Latella. Il giornalista, ora ottimamente alla guida di In Onda con David Parenzo nell'access prime time di La7, ha risposto sui social a chi gli ha chiesto spiegazioni della sua uscita di scena. Malgrado due aumenti di ascolto in due rilevazioni su due non sono stato riconfermato. C’est la vie, ...

Luca Telese lascia "24 Mattino" : al suo posto arriva Maria Latella? : Cambio di poltrone a 24 Mattino , la rassegna stampa quotidiana con cui Radio24, la radio della Confindustria, da anni apre il proprio palinsesto giornaliero. lascia Luca Telese , arriva, forse, Maria ...

Radioblog | Luca Telese via da Radio 24. Al suo posto Maria Latella? (Anteprima Blogo) : I palinsesti 2018-2019 di Radio 24 non vedranno la presenza di Luca Telese. Il conduttore di 24 Mattino, in onda dalle 6.30 alle 9 (in parte assieme ad Oscar Giannino), non sarebbe stato confermato dall’emittente della Confindustria che a partire dal prossimo settembre, nella fascia mattutina, dovrebbe preferirgli Maria Latella.La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa, dal momento che Telese era subentrato nemmeno un anno fa ad Alessandro ...