LU | auto sui binari a Ballwil | due feriti

Ryanair pronta a illustrare alle autorità la nuova policy sui bagagli : "Siamo pronti a collaborare nell'ambito di questa inchiesta italiana. Tutti i clienti Ryanair sono liberi di portare a bordo un solo bagaglio a mano , ma nessun passeggero ha diritto ad un numero di ...

Roma - auto sui pedoni vicino a San Pietro : feriti : Incidente stradale a Roma dove un'auto ha investito un gruppo di turisti polacchi su via della Conciliazione, vicino a San Pietro. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. Nessuno ...

Roma - auto sui passanti in zona San Pietro/ Ultime notizie - fuori pericolo i 5 feriti : Roma, auto su pedoni in zona San Pietro, 4 feriti: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato, 2 degli investiti sono bambini(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 00:39:00 GMT)

Scoperte 55 false autocertificazioni sui vaccini : Roma, 19 set., askanews, - Sono 55 le false autocertificazioni Scoperte dai Carabinieri dei NAS che hanno operato, dal 4 al 14 settembre 2018, un monitoraggio in campo nazionale presso istituti ...

Emissioni auto : perché Bruxelles indaga sui grandi marchi tedeschi : Alle viste un nuovo dieselgate, originato per non farsi concorrenza nello sviluppo di eco-tecnologie, e che riguarderebbe anche i motori a benzina

Milano - 14enne morto suicida : siti web sotto sequestro/ Ultime notizie - Codacons : “Indagate autori del video” : Milano, muore soffocato a 14 anni per il Blackout. Ultime notizie, sfida estrema sul web: torna l'incubo Blue Whale? Si è strangolato con una corda attaccata al letto(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:08:00 GMT)

Il Parlamento Europeo ha approvato la controversa direttiva sui diritti d’autore : Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva sui diritti d'autore, che negli ultimi mesi è stata fonte di numerose discussioni in merito. L'articolo Il Parlamento Europeo ha approvato la controversa direttiva sui diritti d’autore proviene da TuttoAndroid.

Tra falsi e divieti le autocertificazioni diventano il nuove fronte della battaglia sui vaccini : Secondo il ministero della Salute al momento, in tutta Italia, sono state presentate 22 autocertificazioni di vaccinazioni dichiaratamente false. Questo almeno, stando ai controlli a campione effettuati nelle ultime settimane dai carabinieri del Nas. Con l'apertura delle scuole (in questi giorni asi

SCUOLA - DIETROFRONT SUI VACCINI : autoCERTIFICAZIONE FINO AL 2019/ Ultime notizie - Governo : insorge opposizione : VACCINI, nuovo emendamento: prorogata l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, DIETROFRONT del Governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida FINO a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Australia - autorità lanciano allarme sui farmaci per perdere peso : possono essere letali : Al giorno d'oggi è comune abitudine alcuni usare medicinali o prodotti che aiutano a migliorare il proprio aspetto fisico spesso però a discapito dell'organismo che non accetta determinate sostanze al suo interno. Le ultime notizie sul mondo della salute che arrivano dall'Australia parlano di un allarme lanciato dalle autorità nei riguardi di una sostanza che promette di far perdere peso. Il prodotto in questione può essere acquistato online e ...