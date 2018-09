Lory Del Santo e il suicidio del figlio | «Un dolore immenso | il Gf Vip per me una terapia»

Lory Del Santo : età - altezza - peso e figlio morto : Nata a Povegliano Veronese, comune di settemila anime della provincia di Verona, in Veneto, Lory Del Santo (all’anagrafe Loredana) ha esordito in televisione come valletta del Festivalbar nel 1975, raggiungendo la notorietà col ruolo della “bigliettaia” in Drive In, negli anni Ottanta. Nel frattempo ha preso parte a Tagli, ritagli e frattaglie e ha posato per alcuni scatti fotografici passati alla storia; sempre negli ...

Lory Del Santo e il figlio morto suicida : “Loren era malato di anedonia” : Lory Del Santo a Verissimo: il figlio Loren si è suicidato perché era malato di anedonia Lory Del Santo ha svelato a Verissimo la malattia del figlio Loren, che a 19 anni si è tolto la vita lo scorso agosto. Il giovane era malato di anedonia, una patologia cerebrale che porta una persona a non […] L'articolo Lory Del Santo e il figlio morto suicida: “Loren era malato di anedonia” proviene da Gossip e Tv.

Cos’è l’anedonia? La subdola malattia psichica che ha portato il figlio di Lory Del Santo al suicidio : Lory Del Santo racconta il suo dolore per il suicidio del figlio e le svela circostanze psichiche che hanno portato Loren a togliersi la vita: ecco cos’è l’anedonia, la malattia di cui soffriva il 19enne Dopo le anticipazioni dell’intervista di Lory Del Santo a Silvia Toffanin, rese note sui siti di gossip nei giorni scorsi (VEDI QUI), è andata in onda la puntata di ‘Verissimo’ con l’ex soubrette del ...

Loren Del Santo - come è morto il figlio di Lory?/ "Un mese fa il decesso : soffriva di anedonia" : Loren Del Santo, come è morto il figlio di Lory? Ipotesi su "collasso cerebrale": perché si è suicidato. Le ultime notizie sul 19enne: c'è mistero attorno al suo decesso (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Lory Del Santo : età - altezza - peso e figlio morto : Nata a Povegliano Veronese, comune di settemila anime della provincia di Verona, in Veneto, Lory Del Santo (all’anagrafe Loredana) ha esordito in televisione come valletta del Festivalbar nel 1975, raggiungendo la notorietà col ruolo della “bigliettaia” in Drive In, negli anni Ottanta. Nel frattempo ha preso parte a Tagli, ritagli e frattaglie e ha posato per alcuni scatti fotografici passati alla storia; sempre negli anni Ottanta, oltre ...

Anedonia - la malattia del figlio di Lory Del Santo/ Cos'è e perché è legata ad una patologia schizofrenica : Anedonia, la malattia di Loren Del Santo: Cos'è e perché è considerata il sintomo di una patologia schizofrenica. Le ultime notizie sul disturbo(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:38:00 GMT)

Lory Del Santo "Mio figlio si è tolto la vita"/ "GF Vip? Voglio entrare per sentirmi protetta" (Verissimo) : Lory Del Santo, l'artista è stata colpita in estate da una bruttissima tragedia familiare che dovrebbe allontanarla definitivamente dal Grande Fratello Vip 2018. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:33:00 GMT)

Lory Del Santo e Silvia Toffanin in lacrime : il dramma di Loren morto : Silvia Toffanin piange dopo la confessione di Lory Del Santo sul figlio morto La notizia drammatica del suicidio del figlio di Lory Del Santo ha scosso il pubblico italiano e internazionale. La showgirl, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha rivelato che Loren si è tolto la vita ad agosto 2018. Alla luce di quanto confessato, fa molta impressione un post di Lory Del Santo sui social. Un lungo sfogo pubblicato dall’America, pubblicato ...

Lory Del Santo : oggi a Verissimo ha svelato i dettagli del suicidio del figlio e della sua grave malattia (VIDEO) : Qualche giorno fa durante le registrazioni di Verissimo abbiamo appreso della morte del figlio di Lory Del Santo. oggi la L'articolo Lory Del Santo: oggi a Verissimo ha svelato i dettagli del suicidio del figlio e della sua grave malattia (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Verissimo - Lory Del Santo : ‘Loren soffriva di anedonia - per questo si è tolto la vita’ : “Il suo cervello si è spento, non riusciva più a prendere una decisione, si è tolto la vita. Il mio figlio più piccolo non c’è più” Lory Del Santo racconta nello studio vuoto di Verissimo la terribile tragedia che l’ha colpita un mese fa, la morte di Loren, il figlio 19enne. E spiega i motivi che hanno causato questa tragedia. Lory Del Santo: ‘Non voglio più vivere nella menzogna’ “La prima cosa che ti ...

Lory Del SANTO "MIO FIGLIO SI È TOLTO LA VITA"/ Piange a Verissimo : "Distrutto da una patologia terribile" : LORY Del SANTO, l'artista è stata colpita in estate da una bruttissima tragedia familiare che dovrebbe allontanarla definitivamente dal Grande Fratello Vip 2018. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Lory Del Santo - buio sui social prima del GFVip : da un mese nascondeva la sua tragedia : Un mese di silenzio sui social. Lory del Santo, che a Verissimo ha confessato la tragedia che l'ha colpita con la morte del figlio, aveva smesso da un mese di pubblicare foto sui social, sparendo...

Lory Del Santo "Mio figlio si è tolto la vita"/ Foto : "Il tempo corre e noi..." (Verissimo) : Lory Del Santo, l'artista è stata colpita in estate da una bruttissima tragedia familiare che dovrebbe allontanarla definitivamente dal Grande Fratello Vip 2018. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Lory Del Santo rompe il silenzio social sulla morte del figlio : Il tempo corre e noi non riusciamo a fermarlo : "Il tempo corre e noi non riusciamo a fermarlo". Poche parole, accompagnate da un immagine di Loren sorridente in moto. Con questo post, Lory Del Santo ha rotto il silenzio social sul dramma del figlio, morto suicida a 19 anni un mese fa.La showgirl ha raccontato per la prima volta in un'intervista a Verissimo quanto accaduto: "Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è ...