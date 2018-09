LIVE Lancio JAXA’s H27

Crozza torna LIVE il 28 settembre - intanto il premier Conte fa il bilancio dei 100 giorni : “Pronto Luigi… “ : Maurizio Crozza dà appuntamento per venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE(canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) con la nuova stagione del suo one-man show. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenta il bilancio dei suoi primi 100 giorni. “Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, ...

DeLIVEroo si espande ancora e lancio il servizio a Taiwan : Roma, 12 set., askanews, - Deliveroo, il servizio di consegne a domicilio di cibo tramite ordinazioni su app e sito internet, ha annunciato oggi che lancerà il servizio a Taipei nei prossimi mesi ...

RISULTATI NATIONS LEAGUE/ Classifica aggiornata - diretta gol LIVE score : il rilancio azzurro (oggi) : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano venerdì 7 settembre. Occhi puntati sull'Italia, che fa il suo esordio contro la Polonia(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:52:00 GMT)

Alle 21 in diretta con EuroLIVE e il nostro Q&A dedicato alle "polemiche pre-lancio" : Si rinnova anche per questa sera uno degli appuntamenti imperdibili di Eurogamer.it. Torna Eurolive, un'ottima occasione per discutere e interagire con esponenti della redazione riguardo gli argomenti più caldi del mondo videoludico. In particolare, questa sera il nostro Q&A si concentrerà sulle "polemiche pre-lancio". In compagnia di Gabriele Carollo e Michele Sollazzo parleremo di tutte quelle discussioni che precedono l'uscita di ...

Square Enix potrebbe prendere in considerazione altre piattaforme per Left ALIVE dopo il lancio su PS4 e PC : Left Alive è stato annunciato da Square Enix solo per PS4 e PC, ma Square Enix non è nuova per i porting di giochi su più piattaforme dopo il loro rilascio.Alla Gamescom 2018 di Colonia, DualShockers ha parlato con il game director, Toshifumi Nabeshima, al quale è stato chiesto se possiamo aspettarci di vedere il gioco arrivare su altre console o meno."La nostra prima missione è lanciare le versioni PS4 e PC. Una volta fatto, esamineremo anche ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Daisy Osakue in finale nel lancio del disco - avanti gli ostacolisti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (giovedì 9 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di sei titoli, spettacolare asta femminile con la battaglia tra Sidorova e Stefanidi, 400 ostacoli con Warholm pronto a destituire Copello, riflettori sui 200 metri con Guliyev favorito, i ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Daisy Osakue in finale nel lancio del disco femminile! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (giovedì 9 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di sei titoli, spettacolare asta femminile con la battaglia tra Sidorova e Stefanidi, 400 ostacoli con Warholm pronto a destituire Copello, riflettori sui 200 metri con Guliyev favorito, i ...

PAUL MCCARTNEY - CONCERTO AL ‘CAVERN’ DI LIVERPOOL/ Video - "Macca" torna al club che lanciò i Beatles : Dopo circa 50 anni PAUL MCCARTNEY è tornato a esibirsi al piccolo club di LIVERPOOL dove suonavano i Beatles, il Cavern di LIVERPOOL, ecco la scaletta e un Video(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 13:29:00 GMT)