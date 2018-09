LIVE Joshua-Povetkin | Mondiale pesi massimi in DIRETTA | a che ora inizia e come vederlo

oasport

(Di sabato 22 settembre 2018) Anthonycontro Alexander, ildeiper le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Oggi, sabato 22 settembre (ore 23.00 italiane), allo Stadio Wembley di Londra, i due pugili si daranno battaglia per le quattro cinture iridate in uno degli incontri più attesi della stagione anche se gli appassionati speravano di vedere l’attesissimo confronto trae Deontay Wilder (Campione del Mondo per la WBC) nel match che avrebbe messo in palio l’unificazione totale del titolo della categoria regina. Le aspettative del match, in Gran Bretagna, sono molte, conche intende mantenere immacolato il proprio record (21 combattimenti, 21 vittorie)., d’altro canto, a 39 anni è ancora pronto, dopo quasi 20 anni di battaglie tra le corde, a darsi per vinto, sebbene sia lui a non avere nulla da perdere, coi favori del pronostico tutti per il padrone di casa....