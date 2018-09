L' Italvolley travolge la Finlandia e inizia a sognare Ora tocca alla temuta Russia

huffingtonpost

(Di sabato 22 settembre 2018) L'dà spettacolo e centra la sesta vittoria consecutiva al Mondiale di casa: liquida in fretta la pratica(3-0), infiamma un Forum di Assago gremito fino all'ultimo posto e vestito di tricolore e mette un bel punto esclamativo verso la tanto attesa qualificazioneFinal Six. Basterà un punto domani contro la, che ha travolto oggi l'Olanda (3-0) ma resta con le spalle al muro, oppure una vittoria contro la Nazionale Oranje domenica per staccare il pass per Torino per giocarsi il Mondiale. Lagioca sì "a braccio sciolto", come pronosticatovigilia dal ct Blengini, ma la qualità degli Azzurri è assoluta e a muro fa spavento (ne mette a segno 11): Zaytsev fa la voce grossa, Juantorena - nonostante gli acciacchi a schiena e polpaccio - picchia forte da martello, Giannelli è la solita enciclopedia al ...