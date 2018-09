Linea Verde Life – Prima puntata del 22 settembre 2018 – Anticipazioni e temi

Linea Verde Life - diretta prima puntata | 22 settembre 2018 : Linea Verde non va più in città ma diventa Life nella nuova stagione tv, che inizia con una settimana di ritardo per il magazine pre-tg di Rai 1 vista l'attualità che 7 giorni fa ha mangiato il tradizionale slot di messa in onda. E così Linea Verde Life parte oggi, sabato 22 settembre, alle 12.20 su Rai 1 con la conduzione di Chiara Giallonardo e Marcello Masi. La chiave del racconto diventa quindi la sostenibilità urbana: in ogni territorio ...

Linea Verde - la guardi e ti viene voglia di viaggiare per l'Italia : Line Verde domenica è ormai una sicurezza. Un programma di puro servizio pubblico. Una trasmissione che accompagna dolcemente al tg delle 13.30, facendo scoprire le bellezze del territorio italiano, i prodotti tipici della nostra penisola e anche sollevando un languorino preparatorio al pranzo domenicale.L’assenza di Paolo Roversi si percepisce solo all’apertura di trasmissione. Per i fedeli telespettatori di Linea Verde inizialmente è ...

Linea Verde – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminato il ciclo estivo con una diversa conduzione, da oggi ricomincia la nuova stagione 20187-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta […] L'articolo Linea Verde – Prima puntata del 16 ...

Linea Verde - prima puntata - 16 settembre 2018 (Diretta e recensione) : Torna Linea Verde. La prima puntata, in onda Domenica 16 settembre alle ore 12.20 su Rai1, vedrà l'arrivo al fianco di Daniela Ferolla di Federico Quaranta e Peppone. Dopo l'addio, non da lui voluto, di Fabio Roversi dalla guida del programma, la nuova coppia riprenderà in mano il viaggio alla scoperta dell'Italia. La prima puntata porterà i telespettatori in un "villaggio" della Puglia. La musica salentina accompagnerà i protagonisti del ...

Daniela Ferolla a Blogo : "Linea Verde - non solo agricoltura. Roversi fuori? Mi dispiace - ma il sentore c'era già" : Quest'anno vorremmo aprire Linea Verde anche a temi come salute, benessere, prodotti agro-alimentari made in Italy e cultura. Vedo il programma come un viaggio attraverso l'Italia, con il racconto dei luoghi, dell'agricoltura ma anche di arte e di cultura. Così Daniela Ferolla presenta ai microfoni di Blogo la nuova edizione di Linea Verde, lo storico programma di Rai1 dedicato all'agricoltura, che torna in onda domani, domenica 16 settembre, ...

Linea Verde Estate – Tredicesima e ultima puntata del 9 settembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Anche se in piena Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniela Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. Linea Verde Estate Come sempre i […] L'articolo Linea Verde Estate – Tredicesima e ultima puntata del 9 settembre 2018 – Temi e ...

