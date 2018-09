Liga | la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa

calcioweb.eu

(Di sabato 22 settembre 2018) Rischia di saltare il progetto delladi far disputare una gara di campionatoUsa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e della Fifa, ritiene che questa soluzione violerebbe i diritti dei tifosi abbonati come anche gli accordi sui diritti televisivi oltre al rischio di danneggiare o avvantaggiare il resto delle squadre. Dallaanche la richiesta di chiarimenti sull’accordo stipulato frae Relevent Sports che prevede almeno una gara di campionato a stagione da far giocareStates per i prossimi 15 anni. “In realta’ non stanno ...