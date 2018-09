Liga | il Real Madrid vince con il minimo sforzo contro l’Espanyol | ok anche l’Atletico ...

Liga - Real Madrid-Espanyol 1-0 : decide un gol di Asensio. Vince anche l'Atletico : Tre punti con il minimo sforzo e qualche rischio di troppo per il Real Madrid, che però colleziona il sesto risultato utile consecutivo tra Liga e Champions. Al Bernabeu, nonostante un'ora di dominio ...

Pronostico Real Madrid vs Espanyol - La Liga 22-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre. Il sabato della quinta giornata de La Liga si conclude allo Stadio ‘Santiago Bernabeu’ con una partita che si preannuncia molto combattuta. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Real Madrid ed Espanyol?Il Real Madrid è reduce dalla vittoria ...

Pronostico Huesca vs Real Sociedad - La Liga 21-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Huesca-Real Sociedad, venerdì 21 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Huesca-Real Sociedad, venerdì 21 settembre. Riparte in Aragona la quinta giornata de La Liga con una partita tra due squadre deluse e che potrebbero regalare spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Huesca e Real Sociedad?Dopo un esordio positivo, l’Huesca vive un momento ...

Liga - 3a giornata : Siviglia ko in casa col Getafe - Bacca lancia il Villarreal : Sconfitta, 0-2, per gli andalusi di un deludente Andrè Silva, il colombiano a segno nell'1-0 sul Leganes

Primo stop in Liga per il Real Madrid : Isco non basta - solo 1-1 con l'Athletic Bilbao : Athletic Club-Real Madrid 1-1 33' Muniain , A, , 64' Isco , R, Primo tempo Tre vittorie nelle prime tre giornate: il Real Madrid non intende mollare il Barcellona, salito a quota 12 dopo la vittoria ...

Liga - il Valencia non va oltre lo 0-0 col Real Betis : Al Mestalla occasioni da entrambe le parti per sbloccare il risultato: clamorosa la traversa di capitan Parejo nella ripresa

Liga - Real Sociedad-Barcellona 1-2 : Suarez e Dembélé decidono la sfida : Anoeta è un campo storicamente complesso per il Barça e nell'inaugurazione dell'impianto dopo le modifiche, tolta la pista di atletica e avvicinamento degli spalti al campo, le cose non sono cambiate. ...

Real Sociedad-Barcellona 1-2 - pagelle e tabellino - Liga 2018/2019 : Real Sociedad-Barcellona, Liga 2018/19: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Madrid - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre. Il sabato della Liga si conclude al San Mames tra due club storici del calcio spagnolo e che non sono mai retrocessi. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Athletic Bilbao e Real Madrid?L’Atheltic Bilbao, dopo aver battuto il Leganes ...

Pronostico Valencia vs Real Betis - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Valencia-Real Betis, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Valencia-Real Betis, sabato 15 settembre. Al Mestalla va in scena una partita interessante tra due formazioni tecnicamente dotate che promettono spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Valencia e Real Betis?Il Valencia a conquistato solamente 2 punti dopo tre giornate e alloggiano al ...