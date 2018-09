Liga 2018 | quinta giornata | vincono Real e Atletico | i risultati delle partite del sabato

Pronostico Barcellona vs Girona - La Liga 23-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Girona, domenica 23 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Girona, domenica 23 settembre. La domenica della quinta giornata de La Liga si conclude al Camp Nou con un derby catalano che si disputa per la seconda volta consecutiva. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Barcellona e Girona?Il Barcellona è reduce dalla travolgente vittoria per 4-0 ...

Pronostico Real Madrid vs Espanyol - La Liga 22-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre. Il sabato della quinta giornata de La Liga si conclude allo Stadio ‘Santiago Bernabeu’ con una partita che si preannuncia molto combattuta. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Real Madrid ed Espanyol?Il Real Madrid è reduce dalla vittoria ...

Pronostico Getafe vs Atletico Madrid - La Liga 22-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Getafe-Atletico Madrid, sabato 22 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Getafe-Atletico Madrid, sabato 22 settembre. La quinta giornata de La Liga propone alle 18.30 un interessante mini-derby di Madrid. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Getafe e Atletico Madrid?Il Getafe ha vinto a sorpresa per 2-0 a Siviglia grazie ai colpi di Angel Rodriguez, in gol al ...

Pronostico Huesca vs Real Sociedad - La Liga 21-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Huesca-Real Sociedad, venerdì 21 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Huesca-Real Sociedad, venerdì 21 settembre. Riparte in Aragona la quinta giornata de La Liga con una partita tra due squadre deluse e che potrebbero regalare spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Huesca e Real Sociedad?Dopo un esordio positivo, l’Huesca vive un momento ...

Pronostico Girona vs Celta Vigo - La Liga 17-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Girona-Celta Vigo, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Girona-Celta Vigo, lunedì 17 settembre. La quarta giornata di Liga si conclude in Catalogna tra due squadre reduci da importanti vittorie e che promettono spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Girona e Celta Vigo?Per il secondo anno consecutivo il Girona ha espugnato il campo del ...

Liga 2018 - quarta giornata : i risultati delle partite del sabato : Prima Suarez e poi Dembélé. Segnando due gol nel giro di tre minuti, il Barcellona ribalta la Real Sociedad - che aveva aperto i giochi al 12' con Aritz Elustondo - e porta a casa i tre punti. quarta ...

Real Sociedad-Barcellona 1-2 - pagelle e tabellino - Liga 2018/2019 : Real Sociedad-Barcellona, Liga 2018/19: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-1 - pagelle e tabellino - BundesLiga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Real Sociedad-Barcellona 1-0 - risultato e cronaca in diretta live - Liga 2018/2019 : Real Sociedad-Barcellona, Liga 2018/19: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1-1 - risultato e cronaca in diretta live - BundesLiga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Real Sociedad-Barcellona : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Liga 2018/2019 : Real Sociedad-Barcellona, Liga 2018/19: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Magdeburg vs Arminia Bielefeld - BundesLiga 2 17-9-2018 e Analisi : Germany Bundesliga 2 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Magdeburg-Arminia Bielefeld, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Magdeburg-Arminia Bielefeld, lunedì 17 settembre. La quinta giornata di Bundesliga 2 si conclude tra due squadre reduci da risultati opposti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Magdeburg-Arminia Bielefeld?Il Magdeburg è all’esordio nella seconda divisione del ...

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen : formazioni ufficiali e partita in diretta live - BundesLiga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Madrid - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre. Il sabato della Liga si conclude al San Mames tra due club storici del calcio spagnolo e che non sono mai retrocessi. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Athletic Bilbao e Real Madrid?L’Atheltic Bilbao, dopo aver battuto il Leganes ...