Libia : 15 morti ieri a Tripoli : ANSA, - ROMA, 22 SET - E' di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio degli scontri di ieri a sud di Tripoli: lo annuncia il ministero della Sanità del governo di unità nazionale, citato dai ...

Libia - Tripoli : da agosto 96 morti e 444 feriti : ROMA - Il ministero della Salute della Libia ha reso noto oggi che dal 26 agosto sono 96 le persone rimaste uccise e 444 i feriti in seguito agli scontri a Tripoli. Lo riporta Arab News. Questa ...

100 migranti morti al largo della Libia; Tria pronto a tagliare Irpef; Insegnanti a Montecitorio : E' il messaggio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, manda alla maggioranza per arginare le tensioni sulla manovra. Il titolare di via XX settembre chiede tempo sulla flat tax. Sarà ...

Naufragio in Libia del 1° settembre : 100 morti : In base alle testimonianze dei superstiti di un Naufragio avvenuto lo scorso 1° settembre sarebbero confermati un centinaio di morti. I corpi recuperati sono solo due, ma circa cento, appunto, sono i dispersi, tra di loro anche venti bambini e due gemellini di soli 17 mesi. 215 sono coloro che sono stati soccorsi dalla guardia costiera libica e portati a Khoms, a 120 km circa a Est di Tripoli. I sopravvissuti sono stati poi assistiti dallo ...

A Khoms i superstiti confermano il nuovo naufragio in Libia : cento morti : Due corpi recuperati, un centinaio di dispersi,tra cui 20 bambini e due gemellini di 17 mesi, 215 soccorsi dalla guardia costiera libica e sbarcati a Khoms, 120 km a est di Tripoli, dalle motovedette ...

MSF : cento migranti morti a largo Libia : 23.10 cento persone sarebbero morte in un naufragio avvenuto a largo della Libia il primo settembre scorso. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando testimonianze di sopravvissuti, soccorsi dai libici e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, 20 bambini tra cui due di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati.Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la Guardia costiera italiana,ma quando i ...

