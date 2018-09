Lentini | il sindaco Saverio Bosco a Giuseppe Conte | ' Rateizzare il debito del Comune

Il sindaco di Lentini provoca il governo : "Rateizzate in 76 anni anche i debiti dei miei concittadini" : La rateizzazione in 76 anni dei debiti della Lega nei confronti dello Stato ha fatto storcere il naso a molti. Tra questi c'è anche Saverio Bosco, sindaco di Lentini, piccolo Comune di ventimila abitanti in provincia di Siracusa. Il quale, dopo l'accordo tra il Carroccio e i magistrati, ha deciso di scrivere una lettera all'Esecutivo. Destinatari il premier Conte, i ministri Salvini e Tria e i presidenti delle Commissioni Bilancio di ...