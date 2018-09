Legge di Bilancio | Visco | Rapporto debito-Pil verso insostenibilità

Legge Bilancio 2019 : prima intesa su fisco - 1 miliardo per super-Ires - : Filtrano i primi dettagli dell'intesa sul provvedimento: dal prossimo anno dovrebbe essere prevista una platea più ampia per il regime forfettario e, per le grandi imprese, un consistente risparmio ...

Citta' della Scienza - Marciano e Amato : "possibile ulteriore contributo straordinario in Legge Bilancio 2019" - : 'E' nostra volontà continuare a lavorare insieme con la Giunta regionale affinchè Città della Scienza, …

Legge di bilancio - Lega : “In manovra pensione quota 100 a 62 anni e taglio Ires alle imprese” : Secondo fonti del Carroccio la riunione "è stata molto positiva e Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni". Spunta il taglio dell'Ires al 15%.Continua a Leggere

Scuola - aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : ‘dimenticati’ nella Legge di Bilancio 2019? : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso una rivalutazione del ruolo dell’insegnante, in quanto i docenti italiani sono ‘bravi e preparati’: una rivalutazione che, in termini pratici e non solamente teorici, consisterebbe in un auspicato aumento di stipendio in sede di rinnovo di contratto. A conti fatti, però, nella Legge di Bilancio 2019, alle principali voci di spesa, non troviamo alcuna indicazione ...

Legge di bilancio 2019 - vertice di governo a Palazzo Chigi - : In vista della nota di aggiornamento al Def, riunione degli alleati di maggioranza. Presenti, tra gli altri, Conte, Salvini, Tria. Assente Di Maio, in Cina. Ieri il ministro dell'Economia ha escluso aumento Iva e rassicurato sul contratto. Ma resterebbero tensioni

Legge di bilancio 2019 : Vertice di Governo a Palazzo Chigi : È in corso in questi momenti a Palazzo Chigi un Vertice sulla Legge di bilancio. Al tavolo il premier Giuseppe Conte assieme al vicepremier, Matteo Salvini (che ha lasciato in seguito il Vertice per altri impregni) e il titolare dell’Economia, Giovanni Tria. Assente Luigi Di Maio, perché ancora impegnato nella missione in Cina, per il M5s ci sono il ministro Riccardo Fraccaro e il viceministro Laura Castelli. Presenti inoltre i ministri Enzo ...

Dalla Legge di bilancio dipenderà la sorte delle obbligazioni : Gli investitori si aspettavano che, indipendentemente dal tipo di governo, l'Italia avrebbe proseguito lungo la propria strada in termini di politica fiscale. Se osserviamo gli spread rispetto al ...

Giorgetti : “Reddito di cittadinanza? Sarà in Legge di bilancio. Tria lavori tantissimo come noi - nessuno è tranquillo” : “Reddito di cittadinanza nella legge di bilancio? Certo che ci Sarà. E’ una misura che, da un lato, alimenta la domanda e, dall’altro, è propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro. La proposta del M5s è stata accettata proprio perché incentiva in qualche modo il ritorno sul mercato del lavoro”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che gli ...

Legge di bilancio : taglio Irpef con aumento IVA. Duello per deficit oltre il 2% : ... …, Si può sforare solo con proposte serie e credibili perché i mercati sono attenti ai decimali ma soprattutto alle proposte di politica economica di un governo, perché il Paese possa crescere'. In ...

Legge di Bilancio 2019 - Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una fake news" - : Il vicepremier assicura che il governo non "farà uscire i soldi dalla porta ed entrare dalla finestra". Poi ribadisce la fiducia a Tria e la disponibilità di risorse per mantenere le promesse, anche ...

Legge di Bilancio 2019 : Di Maio apre all'ipotesi di un deficit più pesante del 2% : Entro 10 giorni il Governo M5S - Lega dovra' presentare la nota di aggiornamento al Def, il documento di economia e finanza, e i lavori sulla Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] entreranno nel vivo. Ma, in questo momento, a tenere banco è lo scontro velato tra i due Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dall'altra. Di Maio dopo le forti dichiarazioni dei giorni scorsi ha corretto il tiro e ...

Legge di bilancio : definizione - spiegazione e date : ... Def, prima data chiave: 27 settembre Entro quella data il governo deve varare la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, Def, attraverso la quale il governo mette a punto gli ...

Legge Bilancio 2019 : flat tax - reddito cittadinanza e riforma legge Fornero : Il governo Conte alle prese con la manovra. Sulla legge di Bilancio 2019 si susseguono voci, dichiarazioni, ipotesi in attesa di sapere quali provvedimenti saranno effettivamente varati. “La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero”. Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista a La Verità nella quale ha riconfermato i pilastri ...

Legge di Bilancio 2019 : tutte le proposte : Obiettivo del ministro dell'Economia Giovanni Tria è mantenere le misure nell'ambito di un deficit che non superi l'1,6 per cento, per non aggravare lo stato dei conti pubblici e soprattutto non ...