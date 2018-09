Lega | Roberto Maroni | ' Salvini potrebbe cambiare simbolo e nome in vista delle elezioni

Lega - Roberto Calderoli : 'Ho rischiato di morire per la puntura di una zanzara' : "Mi sto riprendendo da un problema di salute che ha messo in pericolo la mia vita, anche se per fortuna ora il peggio è scongiurato": così Roberto Calderoli giustifica la sua assenza alla Berghem fest.

Lega - Roberto Calderoli : “Ho rischiato di morire per una puntura di zanzara”. Salterà la Berghem Fest per la prima volta : “Sono stato ricoverato in terapia intensiva per una encefalite virale trasmessa probabilmente da una banale puntura di zanzara, una banale puntura che mi ha portato in pericolo di vita”. A parlare è il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che racconta su Facebook della grande paura provata nei giorni scorsi. “Sono dispiaciuto, anzi addolorato, di non poter partecipare per la prima volta dopo circa 27 anni alla Berghem ...